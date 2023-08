“Cada quien tiene su encanto” es una frase común cuando se quiere resaltar alguna cualidad de una persona que le hace especial, única dentro de la amplia diversidad humana. Ese encanto se identifica desde la individualidad hasta lo colectivo.

En el lenguaje del cantautor Tommy Torres es como ser la estrella de tu propio show, y ese show es la vida de la que cada persona es protagonista. Curiosamente fue la hija del artista, Amanda, quien lo llevó a esa reflexión en una ocasión en que quiso ir al cine con ella, pero esta se negó porque prefería hacer sus propios videos, crear su propia historia audiovisual a sentarse un par de horas a observar la creación de otro.

“Qué interesante que para esta generación las estrellas ya no existen, ellos son las estrellas”, expuso el galardonado músico, compositor y cantante. “Más que verlo como algo egocentrista, es intersante, porque nuestra vida es nuestra única película, es lo que nos debe interesar. Entonces, escribí esta canción, La estrella del show, que aprovecha la misma temática para decir, ‘Tú eres el guionista, el escritor y el actor principal de tu película’ ”, sostuvo.

El tema que inspiró la niña en su matrimonio con la actriz Karla Monroig es desde este jueves el valor musical de la nueva campaña de los restaurantes de comida rápida McDonald’s, titulada “Saca tu encanto”, con el objetivo de celebrar aquellos detalles que destacan al puertorriqueño desde su individualidad y desde su cultura.

El cantautor compartió los detalles del tema musical que animará la campaña junto con Vincent Lamazou, director ejecutivo de Arcos Dorados. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Los boricuas son muy espontáneos, son auténticos y a través de nuestra marca, que llevamos 56 años en Puerto Rico, tenemos más de 4,600 empleados que viven esa cultura y junto con nuestros clientes queremos celebrar esa diversidad”, indicó Vincent Lamazou, director ejecutivo de Arcos Dorados Puerto Rico & Islas Vírgenes. Esta iniciativa comercial se originó a partir de los mensajes positivos que espontáneamente comenzaron a compartir los empleados con los clientes en las órdenes que recogían durante el tiempo de pandemia.

El tema musical tiene todos los elementos para ser parte del nuevo repertorio de Tommy y se presenta con un video que igualmente exhibe la diversidad e individualidad de quienes participaron de la grabación, incluyendo jóvenes estudiantes y profesores de la Escuela Libre de Música de San Juan.

En el video se verá a la hija del cantante en su primer “cameo” en un proyecto profesional. “Ella fue la que inspiró la idea de la canción de ser la estrella de tu propia película, La estrella del show, pues me parecía superchévere, además de que estoy viajando muchísimo, entonces digo, ‘me gustaría incorporar que Karla y ella viajaran más conmigo, porque la vida se va”, lamentó en cierta forma. “A lo mejor le gusta. Ella es muy tímida, pero muy creativa. Le encanta el baile, pero no sé si va a seguir una carrera en las artes, pero tampoco quiero que le tenga miedo”.

Un puertorriqueño que se encuentra con otro puertorriqueño fuera de la Isla son como dos imanes, es como si vieras a tu primo; inmediatamente hay una familiaridad, una cercanía que es bien bonita” - Tommy Torres, cantautor

Esa calidad humana que persigue resaltar este esfuerzo musical y publicitario contrasta con una actualidad de múltiples incidentes de violencia que impactan la cotidianidad puertorriqueña. Es una realidad que para el ejecutivo Lamazou no debe paralizar a nadie. “Hay que seguir adelante porque es una minoría que está realizando esos hallazgos”, dijo.

Tommy aprovechó la reflexión para sostener la importancia de celebrar el rol de cada persona y los pequeños detalles que todavía prevalecen en el día a día para hacer una diferencia. “Sé que es más fácil para los medios enfocar en las cosas fuertes que suceden a veces, pero de parte de nosotros están los detalles pequeños, las interacciones con nosotros y enfocarnos más en lo positivo. Todavía estas cosas pasan en el diario, lo que pasa es que no son noticia. No es noticia que alguien le escriba una nota a alguien, no es noticia que ayudó al vecino a mudarse, son las cosas que pasan deapercibidas”, opinó el autor de canciones de Ricky Martin, Ednita Nazario y Ricardo Arjona, entre otras figuras.

Aparte de este lanzamiento, Tommy está en una etapa de coleccionar canciones, de conectar con productores, compositores y cantantes con los que por mucho tiempo quiso colaborar, buscando “cosas nuevas”, sobre todo de los procesos creativos. “Cuando producía a otros artistas antes me gustaba aprender de sus procesos: cómo Alejandro Sanz llega a una canción, cómo Ricardo Arjona llega a una canción, cómo Ricky Martin escoge los temas; me hacía falta la colaboración y después de haber hecho el disco con Benito (Bad Bunny), dije, ‘me gustaría abrirme a colaborar con más gente’ y he estado escribiendo con mucha gente y se está formando un grupo de canciones superinteresantes”, advirtió sin más.

“La música es un tipo de arte que se beneficia mucho de la colaboración. Me gusta estar exponiéndome a cosas nuevas todo el tiempo”, subrayó.