El Municipio Autónomo de Caguas, a través del Departamento de Desarrollo Cultural, anuncia la celebración del Día Nacional del Cuatro Puertorriqueño, a llevarse a cabo el domingo, 30 de agosto desde el mediodía en la Plaza Santiago R. Palmer.

La directora del Departamento de Desarrollo Cultural, Carmen Muñoz Hernández, explicó que esta edición se realiza en honor del Día Nacional del Cuatro Puertorriqueño, que se observa el 17 de noviembre. Este año, la conmemoración se celebrará de manera anticipada con el fin de ampliar la participación de estudiantes, músicos, artesanos y familias, considerando que el mes de noviembre concentra múltiples actividades culturales y educativas relacionadas con la Semana de la Puertorriqueñidad y el inicio de la temporada navideña.

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“El cuatro puertorriqueño es más que un instrumento: es la voz de nuestra historia, de nuestra tierra y de nuestra gente. Celebrarlo es reafirmar quiénes somos como pueblo. Nuestra administración mantiene un compromiso firme con la preservación y promoción de nuestro quehacer cultural. El Día Nacional del Cuatro Puertorriqueño es un espacio que une generaciones, talentos y comunidades en un mismo sentimiento de orgullo”, señaló Muñoz Hernández al destacar que esta edición estará dedicada a dos figuras destacadas en la música y la lutería puertorriqueña, Ricky Torres, cuatrista de Comerío; y Agustín Acevedo, lutier artesano de Jayuya.

Durante la actividad se celebrará el Magno Concurso de Cuatristas, abierto a participantes residentes en Puerto Rico en tres categorías: 11 a 14 años, 15 a 25 años y 45 años o más. Las inscripciones estarán abiertas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., y la participación estará limitada a los primeros 25 participantes inscritos.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de la Orquesta Jíbara Dr. Francisco López Cruz, Los Cantores de Puerto Rico, el Taller Típico Criollo, un duelo de trovadores entre Víctor Manuel Reyes y Edgardo Delgado, exhibiciones educativas, el Mercado Artesanal Criollo, así como kioscos y gastronomía típica.

“El Municipio Autónomo de Caguas reafirma su compromiso con la promoción de la cultura puertorriqueña y la celebración de nuestras raíces musicales. El Día Nacional del Cuatro Puertorriqueño es una invitación abierta a toda la ciudadanía para compartir, aprender y celebrar la riqueza que nos define como pueblo”, concluyó Muñoz Hernández.