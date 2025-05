El grupo mexicano de rock alternativo Caifanes se presentará en Puerto Rico el 24 de septiembre a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

La banda, que despuntó a mediados de los años ochenta, rápidamente se convirtió en referente en el género rock en español. Sus fusiones con la música mexicana, el rock alternativo, el “hard rock”, el punk, la música latina y su estilo gótico han creado un sello distintivo e inigualable.

Compuesta por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills, Marco Rentería y Rodrigo Benítez, Caifanes ha sido ubicado en importantes listas del rock en español. Dos de sus canciones (“Antes que nos olviden” y “Será por eso”) están consideradas dentro de las 100 mejores canciones del rock mexicano. Y cinco de ellas (“Afuera”, “La célula que explota”, “Nubes”, “No dejes que…” y “Viento”) se encuentran en la lista de las 120 canciones más representativas del rock hispanoamericano.

Muchos otros éxitos como “Mátenme porque me muero”, “Amanece”, “Cuéntame tu vida”, “Para que no digas que no pienso en ti”, “Mariquita” y “Piedra” han trascendido generaciones. Y ahora llegan con su estilo único a entregarle a su público boricua una noche de rock electrificante.

El concierto de Caifanes es una producción de José Dueño. La venta de boletos comienza este jueves 29 de mayo a las 10:00 a.m. en www.ticketera.com.