Presentan lo imperfecto del amor.

Las experiencias menos gratas que se viven en las relaciones de pareja cuando no todo sale como se anhela sirvió como inspiración al dúo de hermanos colombianos Cali y El Dandee para su álbum reciente, Malibú, cuyas historias a lo largo de los 12 temas presentan letras de decepción, melancolía y la certeza de que llegarán momentos mejores.

“Es un álbum definitivamente orientado a las lágrimas, y a las lágrimas de desamor, de nostalgia, de historias que no se pudieron dar y de amores que no terminaron bien”, describió Mauricio Rengifo, conocido como El Dandee, en entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, donde reside al igual que su hermano.

PUBLICIDAD

“No siempre hay que hablar de que el amor es perfecto”, sostuvo, y compartió la razón por la que para la realización del álbum se trasladaron a la ciudad en California que le da nombre a la producción discográfica. “Nos fuimos para Malibú, que es un sitio donde queríamos hacer este contraste, un sitio que aparentemente es perfecto, que se hacen películas y donde las historias, en teoría, son idílicas, pero queremos mostrar que el amor no es perfecto y que está bien si no dura para siempre, y que podemos hacer música que te acompañe en esos momentos tristes”.

Al indagar sobre cómo los temas los identifican en el plano personal, El Dandee resaltó que no reflejan su realidad el momento presente.

“Desde nuestro punto de vista, nosotros hacemos canciones tristes cuando más felices estamos, y eso tiene un sentido, y es que muchas veces cuando uno ya está bien y oye una canción de despecho, se acuerda de ese momento en que lo estaba, pero se da cuenta de que todo lo malo se acaba”, reflexionó. “Así como muchas cosas buenas no duran para siempre, lo malo tampoco dura para siempre. Entonces son canciones para acompañar a la agente que se está sintiendo mal y que está en su cuarto y que no puede oír un reguetón de perreo cuando está llorando, porque ya no puede estar con alguien, por ejemplo”, afirmó.

El título del álbum, que lanzaron en febrero, se repite en el sencillo promocional. Alejandro Rengifo, conocido como Cali, resalta la intención del tema y del vídeo musical.

PUBLICIDAD

“En el video queríamos mostrar precisamente ese amor de verano y ese momento en que aunque sea cortico, como que te marca y te muestra que no todas las cosas en la vida son para toda la vida”, describió, y se expresó en torno a la ilusión de lanzar la producción discográfica a dos años de su álbum anterior.

“(Las canciones) parten de las experiencias que cada uno hemos vivido, pero también de la de los amigos. Toda esta inspiración viene en un momento después del álbum Colegio (2020), que es un momento en que estamos saliendo de toda esta pandemia”, dijo. “Creo que nos disfrutamos mucho el hecho de poder volver a las primeras raíces de Cali y El Dandee después de haber estado dos años encerrados en la casa, donde no podíamos, de pronto, tocar historias tan tristes porque sabíamos que la gente la estaba pasando muy mal”.

A nivel musical, Cali resaltó las fusiones que dan personalidad al álbum. “Está cargado de baladas con ese toque de urbano y de rap, y digamos un poquito de hip hop. Obviamente, también tenemos unas canciones que son reguetón”, subrayó.

Las colaboraciones incluyen a Luis Fonsi, Andry Kiddos, Danna Paola, Aitana, Boza, Beret, Guaynaa y Mau y Ricky, entre otros. El Dandee explicó los criterios que tuvieron en cuenta al contar con artistas invitados.

“Muchas de estas historias que queríamos contar no se pueden contar de un solo lado. Hay muchas que necesitaban, por ejemplo, a una mujer peleando con nosotros para una canción que fuera una discusión entre una pareja (Nada, con Danna Paola). Hay otra, como Yo no te olvido, con Luis Fonsi, que queríamos una voz de la balada tradicional. Queríamos mezclar con lo urbano, pero queríamos que se sintiera tan épica como la balada de los 90 o 2000. Siempre que hacemos una colaboración nuestra misión es llevar la canción hasta el punto más alto que se puede”, explicó, y reveló los criterios a la hora de seleccionar con quien colaborar.

PUBLICIDAD

“Nunca tiene que ver ni con seguidores, ni con números, ni con lo que se espera del alcance de la canción en cuanto a marketing (mercadeo)”, añadió el responsable, junto con su hermano, del éxito Locura, de su álbum anterior.

El Dandee, quien destacó la ilusión de retomar la oportunidad de interactuar con la fanaticada a través de los compromisos artísticos en agenda, reiteró la intención del LP de servir de “catarsis” pero, a su vez, aferrarse a la esperanza.

“Nos gusta mucho este álbum porque no necesariamente sigue una tendencia. Es como una bocanada de aire fresco, que no necesariamente todo tenga que ser bailable y que todo tenga que ser feliz. Nos gusta que haya variedad en el amor y queremos acompañar con una alternativa para la gente que está llorando en el cuarto o que está triste o que quiere recordar cuando estaba triste. Eso es Malibú”, sostuvo. “Pero también para que recuerden que, aunque parecía que se estaba acabando el mundo cuando se fue esta persona, lo malo pasa y el sol vuelve a salir”.