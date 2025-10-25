La cantante Rosario Flores no se presentará para su concierto en el Coca Cola Music Hall el próximo 13 de noviembre por problemas del visado de trabajo, informó la producción.

José Luis, mánager de la intérprete española, destacó que el reciente inconveniente provocó que la gira de espectáculos por Estados Unidos se repautara para marzo de 2026.

En el caso de la presentación en la Isla del Encanto, la “Reina de la Fusión Flamenca” tendrá lugar el próximo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Esta función marcaría su regreso a tierra boricua tras cuatro años de ausencia.

Todos los boletos adquiridos para la función del 13 de noviembre serán validos para esta nueva fecha, destacó la producción.