La cantante española Rosario Flores regresará a Puerto Rico para realizar su espectáculo el próximo 13 de noviembre el Coca-Cola Music Hall.

Tras cuatro años de ausencia en los escenarios locales, la también conocida como la “Reina de la fusión flamenca” continuará celebrando tres décadas conquistando escenarios alrededor del mundo. El último show en Puerto Rico fue en noviembre de 2021.

Rosario apostará a “su inconfundible estilo, esa mezcla de flamenco, pop, rumba y pura energía gitana” para brindar un concierto cargado “de emociones, recuerdos y fiesta”, según establece el comunicado de prensa. Sus himnos —como “¡Qué bonito!”, “Algo contigo” y “No dudaría”— se unirán a las canciones de su presente, demostrando que su arte sigue vivo, fresco y más poderoso que nunca.

“Puerto Rico siempre me ha hecho sentir como en casa. No saben la ilusión y el cariño con que preparo este encuentro con mi gente boricua. Vamos a cantar, a bailar y a celebrar juntos mis 30 años de música”, expresó Rosario en el escrito de prensa.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Coca-Cola Music Hall.