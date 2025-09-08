Un concierto donde se entrelazan la música, las vivencias de infancia y un canto al romanticismo y al amor, es lo que prepara el reconocido cantautor Glenn Monroig como parte de su espectáculo “El Último Romántico… Tributo a Gilberto Monroig”. El concierto será el sábado 8 de noviembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Este concierto significa muchísimo para mí, yo soy la rama de ese árbol maravilloso que fue Gilberto Monroig, a través de él y mi madre en mi casa, crecí conociendo íntimamente a grandes paradigmas de la música hispanoamericana, pero por encima de todo me viví cada una de sus canciones profundamente” indicó Glenn Monroig mediante comunicado de prensa.

Gilberto Monroig se distinguió por una voz romántica única que le hizo merecedor de muchos reconocimientos en y fuera de Puerto Rico durante su larga trayectoria musical.

Para el espectáculo, Glenn Monroig estará acompañado de una Big Band dirigida por el maestro Frankie Suárez. La velada musical se dividirá en dos partes. La primera serán los éxitos de Gilberto que incluirán temas como “Simplemente Una Ilusión”, “ Nena”, “Un Imposible Amor”, “Que falta tú me haces” , entre otros. La segunda parte de este concierto Glenn la dedicará a interpretar los éxitos que sus seguidores han convertido en favoritos, entre lo que se incluyen “Causa Perdida”, “Y Entonces Volviste a Herir”, “Sin Tu Cariño”, “Por Siempre” y otros.

“Cada una de sus canciones me formaron como compositor y cantante y cada vez que me paro en un escenario, aunque el material que cante sea de mi inspiración, sólo conecto con esa fuente de amor, que fue ese hombre en mi vida. Es por ello este Tributo a Gilberto Monroig, mi padre, ‘El Último Romántico’”, finalizó Glenn a través del escrito.

Los boletos están disponibles a través de 787Tickets, Ticketcenter y en la boletería del CBA.