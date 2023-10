El amor por la música ranchera la llamó muchas veces, desde infancia. No es casualidad al contar con un abuelo legendario como Vicente Fernández y un padre famoso como Alejandro Fernández, quienes han dejado huella con décadas de trayectoria en este género. Pero cuando decidió dedicarse a cantar a nivel profesional, Camila prefirió experimentar con diversas corrientes como el pop y la balada.

La petición de su abuelo de grabar un álbum de rancheras, se convirtió en promesa. El viaje musical la llevó a abrazar cada vez más sus raíces y dar por terminada la búsqueda sobre qué ritmo sería en el que se enfocaría.

“Le he puesto todo mi corazón y mi alma”, resaltó la cantautora en entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, como preámbulo al lanzamiento de su álbum homónimo, que estrena hoy. “Después de ocho años de carrera, de tratar de encontrar mi sonido, ya por fin me encontré en la música mexicana y aquí me quedo”, confesó complacida la también hermana de Álex Fernández, quien hace años se ha dado a conocer en la musical regional mexicana. “Solo lo cantaba en mi casa y me sabía todas las canciones. En todas las fiestas cantaba yo con mariachi, pero nunca había cantado con un público en frente, y cuando me tocó cerrar el Corona Capital (Guadalajara) en 2022, con una hora de mariachi, ahí entendí todo”.

Criada en un hogar de artistas, Camila confesó que la dedicación que requiere esta profesión la abrazó desde la niñez. “Para mí no es difícil porque ya es natural. Se me hace muy fácil este ambiente. Es algo que ya me lo sé. Desde muy chica me encantaba cantar y cantaba todo el tiempo y escribía mis canciones. Entonces fue como que ‘voy a ser cantante’ ”, expuso la madre de Cayetana, de dos años, producto de su relación con Francisco Barba.

Camila Fernández recordó cuando en 2019 nació el interés de su abuelo en que grabara un disco como el actual. “Mi último álbum pop, que es un pop urbano con instrumentos de mariachi, era como una cosa muy experimental. Fíjate que tenía yo canciones que estaban inspiradas en sus letras y así, y le enseñé ese álbum a mi abuelo y me dijo ‘está padre, está bonito, felicidades, pero grábame uno de mariachi’ ”, detalló sobre la petición del también ganador de varios Grammy y Latin Grammy, a la que accedió. “Y volteé con él y le dije ‘pero yo voy a componer las canciones’ ”, especificó al descartar que la selección se tratara de solo covers.

El álbum de 20 temas incluye temas como Todo todo y Dime qué se siente, que dio a conocer durante el proceso de producción. También, con nuevas versiones de clásicos como Fue un placer conocerte, Así fue, Costumbre y Volver, entre otras. Diez de los temas son inéditos, y de estos, nueve son de su autoría. El que promueve con el lanzamiento del álbum, Aquí lo siento, lo canta en memoria del apodado “Chente”, y fue escrito por Marcela de la Garza.

“En una noche de campamento de compositores me dijo ‘te quiero enseñar una canción que le compuse a mi abuelo, que era muy fan de tu abuelo’”, recordó. “Le dije ‘estaba pensando en escribirle una canción a mi abuelo, pero no me animo porque me pongo muy triste’. Estaba todavía muy difícil para mí porque estaba medio fresca su muerte”, añadió sobre el famoso intérprete, quien falleció en 2021. “Cuando la escuché lloramos las dos”.

Camila confesó que darle voz en el estudio no fue fácil, en especial cuando se centra en la nostalgia por la partida de ese ser especial. “Me costó muchísimo grabarla. Fue un reto, la verdad. No sé cómo lo voy a hacer para cantarla en público”.

La personalidad exigente de Vicente Fernández la inspiró en el proceso de grabación.

“Mi abuelo era muy estricto con sus arreglos musicales de mariachi. Era muy meticuloso. Si no se escuchaba como la quería, hacía todo lo posible para que se escuchara bien y que le gustara a él y a la gente. Y eso lo saqué de él. Me dijo que el éxito se da con el trabajo y no con la suerte”, dijo la egresada de Berklee College of Music en Boston, quien aprendió a tocar el piano y la guitarra. “Además de ser trabajador y de llegar a muchos corazones, él siempre sabía ser buena persona, sabía ser bondadoso, una persona muy admirable”.

Dar su toque en cada pieza fue fundamental al grabar. “Quise enfocarme en que fuera un mariachi atemporal, que tuviera un sonido que no pasara de moda, con unos arreglos exactamente como siempre había querido yo”, afirmó la intérprete, quien además de su abuelo y su padre, se confiesa admiradora de íconos como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José Alfredo Jiménez y Eugenia de León.

Las experiencias del amor dictaron la línea temática. “Me encanta que todas mis canciones sean fáciles de conectar entre los sentimientos de la letra y la música. Me gusta que cada canción tenga sentimientos para que conecte yo con el público”.

Su famoso padre, “El Potrillo”, le expresó su complacencia con el resultado de la producción discográfica. “Le encantó también. Ya se lo enseñé y me felicitó. Me dijo que estaba orgulloso de mí, y lo amo también. Es algo muy especial”.