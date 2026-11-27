Ilusionada con la presentación de su concierto navideño Christmas Spectacular se encuentra la soprano boricua Camila Isabel.

El especial navideño, en el cual la vocalista estará acompañada por el maestro de la trompeta Humberto Ramírez, se efectuará el viernes, 4 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Moneró Café & Bar de Caguas.

“Me siento muy ilusionada con este especial, donde interpretaré los clásicos navideños que siempre escuchamos intensamente en diciembre, y de poder compartir escenario nuevamente con Humberto Ramírez, alguien que respeto y admiro. Un gran músico y ser humano”, manifestó Camila Isabel.

Añadió que esta sería la tercera vez que colaboran juntos. “La primera vez fue el año pasado, en su festival que lleva a cabo anualmente en enero, Puerto Rico Jazz Jam. Me acompañó haciendo los éxitos de la icónica Barbra Streisand. Fue un ensueño ese concierto. La segunda fue en mi concierto Broadway Meets Hollywood, en la pieza ‘Somewhere’, de West Side Story. Y ahora en Christmas Spectacular”.

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Camila reveló cómo surgió la idea de producir un concierto navideño Big Band.

“Siempre he querido hacer un concierto navideño con este tipo de repertorio. Me encanta, me hace soñar y experimentar sentimientos alegres, de esperanza y amor. Y lo vi en forma de jazz junto a una Big Band. Rápido pensé en mi maestro y mentor, Humberto, que al momento me dijo que sí. Es un honor y privilegio poder trabajar mano a mano con uno de los grandes de nuestro país. Él me apoya, me motiva a ser mejor, a aprender y salir de mi comfort zone, y personas así son las que te hacen crecer. Vivo agradecida de poder contar con su respaldo, con su cariño y su conocimiento”, sostuvo antes de revelar parte del repertorio que interpretará.

“Voy a cantar los temas favoritos que recuerdan esa magia que nos toca cuando llega la Navidad; entre estos: ‘Santa Claus Is Coming to Town’, ‘All I Want for Christmas Is You’, ‘Silent Night’, ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ y hasta el ‘Villancico Yaucano’, en versión de bolero, con arreglo del gran maestro Ángel David Matos, quien nos acompañará en el piano esa noche”, adelantó.

Camila Isabel agradeció el respaldo de Subaru Puerto Rico como auspiciador principal de su concierto.

“Ya son dos eventos en los que han confiado en mi proyecto, demostrando su compromiso con el apoyo a las artes y al talento que merece ser escuchado y respaldado. De igual manera, agradezco a la Fundación Propuesta Clásica, que por segunda ocasión consecutiva se une a mis eventos y continúa apoyando esta iniciativa”.

Los boletos para el concierto Christmas Spectacular están disponibles en las oficinas de Ticket Center en Plaza Las Américas y en su página de internet.

Para más información, pueden llamar al (787) 792-5000.