Es una invitación a recordar la capacidad que tenemos de levantarnos.

Bajo esta premisa, el dúo mexicano Camila promueve el sencillo Luz, que sin dejar de abordar un matiz romántico, busca motivar a una exploración personal.

“Fue una canción que escribí en octubre del año pasado”, compartió el vocalista Mario Domm, compositor del tema, mediante videollamada desde Los Ángeles, California. “Llevo un tiempo sintiéndome muy tranquilo, muy sereno, en altas y en bajas como todos, obviamente, pero el año pasado estuve haciendo unas ceremonias de ayahuasca y estoy buscando la tranquilidad en medio de tanta velocidad que tiene el mundo, y escribí esta canción”, reveló.

Originalmente, el sencillo estaba pautado para enero, pero la crisis mundial por la pandemia del coronavirus cambió los planes.

“Nos dimos cuenta de que no era el momento, y algo pasó en mi corazón después de dos semanas de encierro, y me di cuenta de que una luz se volvió a encender, como una luz de esperanza que me decía que todo iba a estar bien después de esto”, afirmó sobre la canción, que cuenta con un vídeo animado.

“Creo que quedó algo un muy integral”, describió. “El hecho de que Pablo (Hurtado) y yo no estemos en el video me encanta, así que en esta ocasión estamos entregando Pablo y yo una nueva etapa con un nuevo vocabulario, con una propuesta diferente, y con las ganas de motivar a las personas que de repente nos caemos”.

El tema sirve de pretexto para el inicio de la celebración de los 15 años de trayectoria, que les ha derivado más de 25 premios que incluyen cuatro Grammy Latino y tres Premios Billboard Latino.

Pablo Hurtado todavía ve con asombro contar logros que en los comienzos veían lejos.

“Creo que ha rebasado por mucho nuestras expectativas. Desde principio lo único que teníamos muy claro era que teníamos canciones que nos gustaban mucho, que teníamos ganas de compartirlas con la gente, y empezamos en México en un pequeño cuarto de ensayos sin tener idea de lo que vendría en nuestra vida”, compartió.

“Desde ese primer disco (Todo cambió, en 2006) se nos abrieron las puertas y empezamos a trabajar muchísimo, hasta ir a distintos países llevando la música, y creo que ese tiempo ha pasado rapidísimo y a la misma vez hemos pasado por muchísimas cosas en estos 15 años”, expresó el también guitarrista, quien repasó lo arduo de llegar a la cima para los responsables de éxitos como Mientes, Aléjate de mí y Te confieso.

“Ha sido un tiempo lleno de retos. La industria musical ha cambiado. Empezamos tres (con el cantautor Samo). Ahora somos dos. Han habido muchos retos que nos pudieron haber detenido en el camino como a muchas otras bandas que empezaron a la par de nosotros, entonces estar aquí parados, 15 años después, lanzando nueva música, siguiendo motivados con la hermandad que hay entre Mario y yo, y trabajando tanto, la verdad lo veo como una bendición. Estoy bien agradecido de seguir con esta oportunidad de seguir haciendo lo que amo”.

Hurtado también habló sobre el éxito de las letras románticas del dúo, con temas que han figurado como número uno en diversas listas principales en la industria de la música.

“Hay mucha honestidad en la forma en que están escritas las canciones, hechas sin pretensión, sin estar pensando en modas en la industria. Es simplemente plasmar de una forma poética cosas que hemos vivido, y creo que entre eso y el estilo de la música con el sello que hemos tenido, ha resonado en la gente y ha creado que mucha gente adopte las canciones de Camila para dedicar a sus parejas, o para acompañarte en momentos difíciles, en el rompimiento, en situaciones complicadas en sus vidas, y nos alegra mucho que algo que fue escrito de forma honesta, la gente lo pueda adoptar, lo pueda sentir y lo pueda hacer suyo”.

Presentarán concierto virtual

El dúo realizará un espectáculo en vivo mañana, viernes, a las 9:00 de la noche para el público de Puerto Rico y República Dominicana.

“Es un concierto que preparamos Pablo y yo, un live. Estamos listos”, dijo Mario con ilusión, y compartió que podrá ser visto a través de su cuenta en Facebook, Camila México.

Pablo añadió detalles sobre la transmisión que realizarán con miras a brindar un momento de calidad musical.

“Vamos a estar tocando muchas de las canciones más importantes de los primeros discos de Camila, y también vamos a estar tocando Luz en versión acústica”, adelantó. “Es un concierto muy íntimo, muy acústico, así que nos emociona la idea en estos momentos en que todavía no hay posibilidades de salir a los escenarios, de poder llegar a la gente de Puerto Rico y Dominicana que tanto queremos, y que también nos han recibido siempre a través de este medio, y utilizar la tecnología para llegar a ellos”.