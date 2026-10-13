El cantante colombiano Camilo se presentó la noche del domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey, con un espectáculo de casi dos horas en el que combinó sus nuevas canciones con algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera.

La presentación formó parte de Para Cuando Sean Mayores Tour, gira que comenzó el viernes en Florida y que llegó a la Isla tras su primer fin de semana de conciertos.

A lo largo de la noche, el artista apostó por un repertorio centrado en el amor, la familia y la fe, temas que cobran especial importancia en esta nueva etapa de su carrera, inspirada en sus experiencias como padre.

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El espectáculo también reunió a asistentes de distintas generaciones, desde niños y jóvenes hasta adultos que compartieron la experiencia musical al ritmo de sus canciones.

Durante el concierto, Camilo interpretó temas de su más reciente producción, Para Cuando Sean Mayores, entre ellos “El Cisne”, “El Árbol”, “La Nieve” y “La Medalla”.

El repertorio también incluyó éxitos que han marcado su trayectoria, como “Vida de Rico”, “Millones”, “El Mismo Aire”, “Por Primera Vez”, “Favorito”, “Tattoo”, “Bebé” e “Índigo”.

A estas canciones se sumaron “Una Vida Pasada”, “La Boda”, “La Mitad” y “Chiquita”, entre otras piezas que recorren diferentes facetas de su propuesta musical.

Con su presentación en Puerto Rico, Camilo continúa el recorrido de una gira que busca llevar al escenario una mirada más personal de su música y de las experiencias que han influido en su vida.

La gira continúa por América

Luego de su paso por la Isla, Para Cuando Sean Mayores Tour continuará este fin de semana con presentaciones en Chicago y Nueva York.

El calendario de octubre también incluye conciertos en Paraguay, Argentina y Uruguay. En noviembre, el cantante llegará a Chile, Perú y Colombia.

Tras una pausa en diciembre, la gira retomará su recorrido en febrero de 2027 con presentaciones en México.