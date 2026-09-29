El cantante colombiano Camilo atraviesa un nuevo momento de éxito con Para cuando sean mayores, su quinto álbum de estudio, que debutó entre las producciones más escuchadas en Spotify durante su primer fin de semana.

El disco ocupó el segundo lugar del Top Albums Global Debut de Spotify en el conteo correspondiente del 11 al 13 de septiembre, según informó la plataforma.

Además, Para cuando sean mayores ingresó al Top 10 del Top Albums Debut USA de Spotify durante ese mismo periodo. La producción fue la única de un artista latino que apareció en esa lista.

Desde su lanzamiento, el álbum ha mantenido un ritmo de aproximadamente 1.4 millones de reproducciones diarias en Spotify y ya supera los 27 millones de reproducciones en la plataforma.

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Pero más allá de las cifras, el nuevo proyecto tiene un significado personal para Camilo. Las 13 canciones que componen el álbum están inspiradas en reflexiones sobre la paternidad, el paso del tiempo, la familia, el amor y la importancia de mantener viva la esencia de la infancia.

El concepto del disco está estrechamente ligado a sus hijas, Índigo y Amaranto, quienes incluso participan con sus voces en las canciones “Chiquita” y “La Campana”.

Camilo ha descrito la producción como una especie de “caja de herramientas” y mapa para sus hijas, pensado para acompañarlas en el futuro. Al mismo tiempo, el álbum busca invitar a los adultos a reconectar con su propia infancia y con esa parte de sí mismos que permanece a lo largo de los años.

Musicalmente, Para cuando sean mayores se mueve principalmente dentro del pop y utiliza ese sonido para acompañar las historias y recuerdos que el artista quiso plasmar en esta etapa de su vida.

Camilo regresa a Puerto Rico

El nuevo repertorio llegará próximamente a los escenarios como parte de la gira “Para cuando sean mayores Tour”, que comenzará en Estados Unidos antes de continuar por distintos países de Latinoamérica.

La gira tendrá paradas en Miami el 9 de octubre, Orlando el 10 de octubre y Puerto Rico el 11 de octubre.

En la Isla, Camilo se presentará el domingo, 11 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de una producción de Loud And Live Entertainment.

El recorrido también incluye ciudades de Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En febrero de 2027, el artista llevará el espectáculo a México, donde visitará ocho ciudades.

Los boletos para el concierto en Puerto Rico están disponibles a través de Ticketera.