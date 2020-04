“Lloré un montón”.

Las emociones no dejan de aflorar en el cantautor colombiano Camilo cuando recuerda el día de su boda junto a Evaluna Montaner en febrero.

“Desde que la vi… bueno, no. Desde mucho antes, cuando estaba caminando yo con mi mamá hacia el altar, en ese momento empezó y no frenó nunca durante toda la noche y toda esa tarde. Es que fue un momento muy sagrado para mí”, confesó el recién casado mediante videollamada desde su hogar en Miami, Florida, para hablar del lanzamiento de su álbum Por primera vez.

“Estoy enamorado”, dijo mientras recibía una taza de café de parte de su esposa, y le repetía constantes frases como “mi amor”, “te amo, mi amor”, y “mi amor, te amo mucho”.

PUBLICIDAD

Luego de cinco años de relación, el lazo que los une continúa fortaleciéndose con la etapa del matrimonio.

“Es fantástico. (Me siento) como nunca antes”, compartió al hablar sobre la unión junto a la hija del cantante venezolano Ricardo Montaner. “Evaluna es la mujer más increíble del mundo. No me acostumbro a ella, ni me quiero acostumbrar nunca. Sigo creyendo que no la merezco, pero estoy trabajando todos los días para ser un mejor hombre y merecerla cada vez más. Ha sido precioso este camino y me siento afortunado de contar con ella”, confesó la voz responsable del éxito Tutu, que popularizó con la colaboración del puertorriqueño Pedro Capó, y que se incluye en el álbum junto con otros nueve temas.

El romance prevalece como la esencia del primer álbum de estudio del artista. La poesía de sus letras cobra forma una vez más para plasmar a través de la música un gran cúmulo de sentimientos.

“Con el amor como bandera”, resumió sobre su producción discográfica, que lanzó el 17 de abril y que también cuenta con las colaboraciones de su paisana Shakira y el mexicano Christian Nodal.

“Este álbum significa para mí la presentación de quién soy yo como cantautor”, manifestó pensativo. “Aún las canciones que narran escenarios de puertas que se cierran, se narra desde el amor, se habla desde el amor. Es una constante en este disco”, añadió sobre el álbum, que a una semana de lanzamiento debutó número uno en la lista de Top Latin Albums de Billboard.

PUBLICIDAD

El título de la producción musical, que incluye los temas No te vayas, Favorito y La difícil, corresponde al éxito en el que lo acompaña la voz de su compañera sentimental.

“Por primera vez, aparte de ser el nombre del álbum, es una canción muy especial para mí porque es la primera colaboración oficial que tengo con mi artista favorita, con Evaluna, mi esposa. Y en el video justamente de esa canción, es el día de nuestra boda, el día donde empezó el resto de nuestras vidas”, afirmó con una amplia sonrisa.

“Entonces yo hace mucho tiempo decidí que mi vida personal y vida profesional iban a ser una sola. Entonces compartir este momento tan importante para mí era esencial, y con una canción que quede inmortalizada”.

La situación de la crisis de salud por el coronavirus también afectó sus planes en la música.

“El calendario nuestro estaba lleno de países y ciudades a visitar, y se fue desarmando de a poquito”, dijo. Sin embargo, más que frustrarse, prefiere llenarse del ánimo de pensar en un próximo encuentro con su fanaticada.

“Tengo muchas ganas, por ejemplo, con este álbum que acabo de sacar, de viajar a reencontrarme físicamente y abrazar a una cantidad de gente que está conectada con mi música”, expresó con entusiasmo, y dio paso a la reflexión.

“Pero también ha sido una oportunidad muy bonita. No digo que la enfermedad sea bonita, pero el espacio al que estamos de manera obligada a estar expuestos sirve como una etapa de desarrollo. Hay cosas que no se desarrollan sino en la intimidad, en la oscuridad, a puerta cerrada con seguro. Entonces en esa medida yo he disfrutado mucho este espacio de manera creativa”.