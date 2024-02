Unas horas después de pisar brevemente la tarima del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como invitado del concierto de la cantautora Kany García, Camilo se mostró emocionado ante la una nueva gira que lo regresará a esa arena el próximo octubre.

“Nuestro lugar feliz” comenzará el 28 de septiembre en El Paso, Texas, y continuará girando por varias ciudades de Estados Unidos, hasta llegar al popular Choliseo el sábado, 26 de octubre de 2024. Los boletos ya están a la venta en Ticketera.

“Estoy muy feliz de que la gira que vamos a empezar en septiembre en Estados Unidos termine en Puerto Rico. Era un cierre, un broche, un postre de oro, al final poder encontrarnos con la tribu de Puerto Rico porque son tan especiales, que es más un regalo para mí que para cualquier cosa”, dijo el artista este lunes desde la oficina de la discográfica Sony Music. “Es tan bonito lo que entregan, tan bonito lo que devuelven que estoy ya esperando qué es lo que vamos a vivir juntos ahí”, agregó sobre sus expectativas del reencuentro con la “tribu” boricua.

Camilo presentará un concierto apoyado en la música que ha seguido a su gira anterior, “North American”, que presentó en el 2022. “Se abre un universo precioso de exploración de las posibilidades para esta nueva gira. Hay mucha música nueva desde la última vez que estuve aquí en Puerto Rico hasta ahora. (hay) nuevas maneras de aproximarnos a ella, nuevas maneras de movernos con ella; la tribu ha cambiado, yo he cambiado desde la última vez que nos vimos, y todo ese nuevo equipaje que viene con nosotros, viene a mojar ese concierto”, anticipó.

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de un mini-álbum o EP de tres temas, “Un”', con el que el compositor y músico explora la salsa que viene escuchando desde la infancia, invitándolo siempre a mover el cuerpo. “Soy un gran amante de los ritmos que estoy visitando con estos tres temas. A mí, sobre todo la salsa y la música de aquí de Puerto Rico, la aproximación boricia a la salsa, es algo que a mí me impactó y me tocó muchísimo”, compartió.

Cantantes, músicos y orquestas como Cano Estremera, Bobby Valentín, La Sonora Ponceña y El Gran Combo de Puerto Rico, ocupan espacio en sus playlists. “Como nunca he sido un artista nativo de esos géneros, como que en algún momento uno se encasilla a uno mismo y dice, ‘bueno, lo que hago es esto y lo que no hago es esto’, pero ahora me estoy dando el regalo artístico de hacer lo que tengo ganas de hacer y visitar con mis capacidades y mis gustos, aquellas cosas que significan para mí, como es ese sonido que estoy visitando”.

“Un” es el primero de una serie de breves álbumes que proyecta lanzar desde el Taller Creativo que estrenó, precisamente, con este proyecto. Desde ese nuevo espacio de trabajo grabó los videos de las tres canciones inéditas, incluida “Plis” que grabó con su compañera, Evaluna, y con otros 17 músicos tocando en vivo.

“Cada vez más me doy cuenta de que lo que quiero hacer en mi vida es tener ideas y llevarlas al plano de la realidad. Esa es mi felicidad más grande de absolutamente todas las cosas que hago en mi vida. Estar con mi familia y salir todos los días de casa a tener ideas y realizarlas. Entonces, tengo este nuevo espacio que es el lugar que tengo para reducir el tiempo y el esfuerzo que toma entretener una idea y llevarla al plano de la realidad”, detalló el colombiano, de 29 años.

Pronto serán cuatro

Camilo encamina la gira y su nuevo EP a la vez que en el vientre de Evaluna crece el segunto retoño de ambos, a quien ya nombran Amaranto.

El sexo natural del bebé por nacer no lo revela. Tampoco comparte el tiempo de gestación de su pareja, pero está seguro de que regresará a la isla con una familia de cuatro miembros. “Cuando estemos en Puerto Rico, en el Choli el 26 de octubre, ya estaríamos acá con Amaranto y con Índigo en los brazos, que me causa muchísima ilusión ver de qué se va a tratar esta gira que va a ser una experiencia muy nueva, siendo una familia de cuatro. Es algo que me da mucha curiosidad y mucha alegría”, comentó Camilo Echeverry, para quien la paternidad lo ha renovado.

“Yo disfruto con que mi vida se transforme por cosas significativas y no ha habido en mi vida algo más transformador que la paternidad. Ser papá ha sido algo que me ha cambiado y me ha convertido en una persona nueva, y obviamente mi obra, mis canciones, mi arte es un producto de mi vida personal, entonces no hay manera que no se moje de ser papá”, concluyó.