El concierto de Vico C y Vanilla Ice que se llevaría a cabo el 13 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall ha sido cancelado, según explicó la producción en un comunicado de prensa.

Inicialmente este espectáculo contaba con la participación del rapero estadounidense Vanilla Ice quien, al no estar vacunado, tuvo que desistir de participar. “El público deseaba ver este junte que, desafortunadamente no se pudo dar”, se señaló.

Hace algunos días, tras anunciarse que Vanilla Ice no estaría, se aseguró que Vico C se presentaría con varios artistas invitados. No se ofrecieron más detalles sobre la cancelación del show.

“La producción lamenta los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar. Para la devolución de sus boletos, pueden comunicarse con Ticketera (787.305.3600; www.ticketera.com)”, termina la comunicación escrita.