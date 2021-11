La cantante puertorriqueña Candy Lover continúa marcando tendencia entre los cibernautas y el público en general con el lanzamiento de su nuevo sencillo “La Ruta”, que promoverá este mes durante una visita a la Isla.

La intérprete compuso el tema junto a Frank Cruz Mora. El sencillo grabado completamente en español, estará disponible en todas las plataformas digitales. Fue producido por Jeremy Ayala, mejor conocido como Jahmar.

El vídeo se filmó en Miami, Florida, bajo la dirección de Gus (de Mastermind Entertainment), quien ha estado al frente de proyectos audiovisuales de las estrellas urbanas más sonadas.

En las secuencias se proyecta como una mujer que no perdió el tiempo al estar con su hombre amado, porque “tengo lo que te gusta, todo lo que hago te lo disfrutas…No me importa lo que tenga que arriesgar, ya no puedo con este vacío. Yo tampoco olvidé lo que nos hicimos la primera noche que tú y yo nos vimos…”. La letra narra la nostalgia al extrañar al hombre deseado con el que estaría nuevamente sin inhibiciones.

A nivel musical, Candy Lover lanzó en julio el reguetón “Twerk it” en español. La exponente musical cantó ‘covers’ de muchas figuras como Christina Aguilera, Carrie Underwood y Sech.

Su álbum “De la nada” llegó al primer puesto en los iTunes charts. La producción consta de 10 canciones, las más populares son “La Jefa” y “Come to my condo”.

Fue a los cuatro años que Angélica Michelle Torres Figueroa - su nombre de pila- comenzó a cantar, sin embargo, ha confesado, “jamás pensé que iba a llegar a ningún lado”.

Los “followers” de la también exitosa “influencer” y “makeup artist” la animaron a abrirse paso en la música, porque mientras hacía sus tutoriales se pasaba cantando.

Precisamente, en esa faceta como “makeup artist” ha recibido elogios y premios. Empezó a realizar tutoriales de maquillaje en 2016-2017.

Candy Lover se alzó en diciembre de 2020 con el prestigioso galardón “Makeup Tutorialist of the Year” en la tercera edición de los “American Influencer Awards” en Los Ángeles, California.