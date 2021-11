Sumar horas de trabajo y dedicar el mayor esfuerzo en sus intereses ha formado parte de la filosofía de vida de la influencer puertorriqueña Candy Lover. Si bien valora en grande contar con millones de seguidores en las redes sociales, prefiere no recostarse de ello.

“En cualquier momento yo pienso que eso puede parar”, manifestó pensativa Angélica Michelle Torres Figueroa, quien está de paso por Puerto Rico para promover su nuevo sencillo musical, La ruta. “Hay que ser realista. Cuando uno empieza desde cero, uno aprecia todas las cositas que a uno le van pasando. También, uno siempre recuerda dónde empezó y que en cualquier momento yo puedo llegar a donde empecé otra vez. Nada me promete que voy a estar así toda mi vida. Pero este momento me lo estoy disfrutando”, afirmó la también empresaria de accesorios y pelucas, que vende a través de shopangelixbeauty.com.

“Estoy súperagradecida por el apoyo que la gente me está brindando, y están haciendo cumplir mi sueño. Pero siempre me acuerdo de cómo empecé, en mi mesita de un pulguero vendiendo covers de celulares, y hasta cuando estaba haciendo eso estaba bien orgullosa. Tenía 16 años y ya tenía mi negocito. Siempre agradecida de todas las etapas de mi vida”, dijo la influencer, quien vive en California desde los 11 años.

Sobresalir en la música es un interés que nació hace mucho tiempo, pero que demoró en intentar. Atreverse le ha permitido el lanzamiento de su álbum De la nada (2020), que incluyó diez temas. Ahora, está de vuelta con un nuevo sencillo, La ruta, con el que afianza su interés en mostrar la seriedad de sus aspiraciones en este terreno.

“Es una canción bien romántica, pero tiene su flow”, dijo haciendo referencia al ritmo. “Es cuando tú ves esta persona de momento, y quizás no estén juntos, pero sigues pensando en esa persona”, explicó. De paso, valoró la conexión con su compañero sentimental, Darren Sines.

“Él es mi pareja en todo, no solamente románticamente, en mi negocio, en mi vida, vivimos juntos, tenemos perritos”, resaltó con una amplia sonrisa. “La clave para la unión entre nosotros ha sido la comunicación, somos bien honestos, somos mejores amigos. No tenemos ningún secreto, nos contamos todo”.

El vídeo musical de La ruta se filmó en Miami, Florida, y contó con la dirección de Gus (de Mastermind Entertainment). “Fue mi primera vez grabando con alguien que ha grabado con artistas enormes”.

La producción del clip visual, que resalta escenas en un ambiente más tropical, estuvo a cargo de Jeremy Ayala, hijo del intérprete urbano Daddy Yankee.

“Trabajar con Jeremy ha sido súper cool. Jamás pensé trabajar con todas estas personas que están entrando a mi vida ahora mismo. Él entendió lo que yo quería hacer. Le dije ‘quiero que sea algo que sea bonito, pero a la misma vez tranquilo”, resaltó. “Ha sido una experiencia buena porque él también está viendo que mi estilo es bien diferente a muchos artistas de ahora mismo. Lo mío es más cantado, aunque soy de un género urbano. También estamos tratando de explorar otros géneros que vendrán por ahí ya mismito”, adelantó sobre el interés de ponerle voz a temas de balada, bachata y salsa, además del reguetón. “Jeremy estaba a cargo de las pistas de la producción”, dijo. “Me ha apoyado mucho”.

Le cuesta

Dentro de su desempeño para destacarse en la industria de la música, por momentos Candy Lover lidia con el estereotipo físico acostumbrado para la mujer que desea sobresalir en el ámbito artístico.

“Lo más difícil ha sido aceptarme a mí misma. Veo televisión, todos estos videos musicales, estas muchachas casi perfectas, estoy tratando de aprender que eso es todo perceptivo. Lo que es perfecto para alguien, no tiene que ser perfecto para otra persona”, expresó pensativa. “Tengo que aprender que yo también soy perfecta en mi propia manera y eso para mí ha sido lo más difícil, aceptarme a mí misma como me han aceptado otras personas”, reiteró con cierta pesadumbre la influencer, cuya lista de seguidores en Facebook supera los 4.7 millones, y en Instagram, el millón (1.2). En diciembre de 2020 fue galardonada como “Makeup Tutorialist of the Year” en la tercera edición de los “American Influencer Awards”, en Los Ángeles, California.

“Hay personas que son crueles en las redes sociales, que vienen a atacar a uno cuando uno no está haciendo nada malo. Me miran mi cuerpo y me dicen ‘qué gorda… das asco’. Ayer (lunes), por ejemplo, en un en vivo me dijeron que no me pusiera una camisa (que vestía al momento) y que le ahorremos ‘el asco de verte así’. Esas palabras duelen porque uno es humano y todos nosotros tenemos nuestros defectos, inseguridades, y tengo muchas, y la mía es el peso, siempre ha sido el peso”, subrayó. “Con el negocio y todo hay mucho estrés, y a veces no tengo tiempo para cocinar en casa, y tengo que comer fuera, y las dietas y todo eso… no me da tiempo”.

A pesar de las burlas o los insultos, Candy Lover busca la manera de recuperar el ánimo.

“Todas estas altas y bajas me han enseñado como persona que no importa de dónde venga, no importa cómo tú empieces, si tú sigues trabajando y eres consistente, tú misma puedes llegar a donde sea”.

A su vez, enfatizó cuánto el apoyo de sus seguidoras ha contribuido a levantar su ánimo. “Ellas son mi familia”, sostuvo con énfasis. “Me han ayudado, me han apoyado, están ahí por mí”, afirmó con orgullo. “Son mis amigas y siempre todos los días están ahí diciéndome ‘tú puedes’. Son mi familia online”.