El cantante Cano Estremera se encuentra internado en un hospital de San Juan debido a una bacteria que, según explicó, afecta comúnmente a los pacientes de trasplante.

Animado y a la vez preocupado por la pandemia de coronavirus, el artista dijo esta mañana, por vía telefónica, que la bacteria lo sorprendió cuando mejor se sentía dentro del proceso de rehabilitación del trasplante de pulmones que se realizó hace cerca de un año y medio en Filadelfia.

“Es como una bacteria que casi siempre le da a los trasplantados, pero lamentablemente me agarró en la época de la pandemia también aunque en casa siempre estoy escondido”, indicó.

El sonero, de 61 años, esperaba para esta fecha estar en una etapa de menos riesgo, porque el sistema inmunológico se fortalece, “pero me dio esto al año y pico y estoy bregando con esto”, dijo. “Ya la están controlando y creo que me van a mandar para la casa mañana”.

Estremera, quien aún no ha vuelto a caminar por un efecto secundario del trasplante, es consciente de que su estado de salud lo hace vulnerable a otros “achaques”.

”Hay que irse rápido para casa para esperar lo próximo. Trasplantarse es cambiar una enfermedad por otra, no es un remedio total. Estamos dándole tiempo al tiempo”, afirmó.

La voz de clásicos salseros como “La boda de ella” y “Te amaré” confesó su temor ante la pandemia del Convid-19, a la vez que lamentó cómo se ha tratado la situación con los adultos mayores y discapacitados. “No soy de los que cree en las teorías de conspiración, pero es como si todo se confabulara para que los envejecientes y la gente enferma tuviera menos oportunidad. Las personas que están muriendo se están contando como números y cuando uno está como yo, que uno puede identificarse con eso; uno lo ve desde un punto de vista y dice, ´Wow, uno está solo en el mundo´”, expuso.

Desde esa perspectiva, Estremera ha llegado a pensar en lo peor ante el coronavirus.

“Cuando empezó la situación me vi dentro de los números. Dije, ´Aquí me fui yo´”, no obstante, sus cuidados son igual o más extremos de los que ha requerido este aislamiento social. “Nosotros vivimos en cuarentena”, indicó.

Estremera proyecta volver a la música al término de la pandemia. Lo que compartió sobre sus planes y cómo se siente respecto a la actitud de sus colegas ante su estado de salud, lo encontrará mañana en las ediciones impresa y digital de Primera Hora.