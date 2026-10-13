Alex Oviedo, vocalista y uno de los fundadores de Prueba de Sonido, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) la noche del sábado, mientras cantaba. A través de un comunicado, Prueba de Sonido confirmó la noticia este lunes.

“Queremos compartirles de manera oficial y transparente una situación delicada en relación a la salud de nuestro vocalista y fundador, Alex Oviedo, quien recientemente sufrió un derrame cerebral”, detallaron.

Según la banda, Oviedo fue intervenido médicamente a tiempo y su condición es estable, en este momento se encuentra bajo estricta observación médica, a la espera de una evolución favorable en su proceso de recuperación.

Inicialmente, fue el cantante Henry Mejía León quien señaló que Oviedo se encontraba en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

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Oviedo es una de las figuras vinculadas a la historia del pop rock salvadoreño. Como integrante fundador de Prueba de Sonido ha sido parte de una trayectoria musical que comenzó en 1990 y que ha dejado canciones emblemáticas como “Hacer nuestro el universo” o “Más que una amiga”, temas que alcanzaron popularidad durante la década de los noventa y permanecen en la memoria de varias generaciones.

En 2025, la agrupación celebró 35 años de trayectoria con un concierto en San Salvador, reafirmando su vínculo con el público salvadoreño y la vigencia de su repertorio. Además de su faceta como cantante, Oviedo se ha desempeñado como productor y ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada a la televisión salvadoreña.

Colegas piden oraciones

Ante los reportes sobre su estado de salud, varios artistas y colegas han compartido mensajes de solidaridad y peticiones de oración por su recuperación, entre ellos Marito Rivera, Adhesivo, Ricky Diaz y muchos más.

“Agradecemos profundamente sus mensajes de cariño, el apoyo incondicional y lo más importante: SUS ORACIONES PARA QUE NUESTRO AMIGO ALEX SALGA ADELANTE DE ESTE MOMENTO DIFÍCIL”, agregó Prueba de Sonido.

La cantante Pamela Robin expresó su preocupación y sorpresa por el estado de salud de su colega. “Me despierto con la noticia de que Alex Oviedo, de Prueba de Sonido, está pasando por un momento delicado de salud. Mandémosle toda nuestra buena energía y nuestras oraciones para su recuperación. Un abrazo grande a él y a su familia”, escribió Robin en sus redes.

Por su parte, René Alonso “El Pura Uva” pidió a la comunidad artística unirse en oración por el vocalista. “Suplico sus oraciones. Alex Oviedo está en un estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas. Compartamos para que todos nos unamos en oración masiva”.

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La productora de eventos PROMUSICA también publicó un mensaje de apoyo: “Orar por alguien es amar sin ser visto, sin audiencias o aplausos; orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente”, cita atribuida a C. S. Lewis. “Estamos contigo, querido amigo @aleksoviedo. Mucho apoyo y fuerza de parte de toda la familia @promusica”, agregó.

Finalmente, Prueba de Sonido señala que, por respeto a la privacidad y a la voluntad de la familia, no brindará más declaraciones ni entrevistas hasta contar con su autorización, y pide comprensión y prudencia ante la situación.