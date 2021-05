El cantante John Davis, una de las voces reales del dúo Milli Vanilli, falleció el 24 de mayo a sus 66 años.

Según el portal de farándula TMZ, la información fue confirmada por su hija, Jasmin, quien reveló que el artista murió como consecuencia del COVID-19.

“Mi padre falleció esta noche por el coronavirus”, escribió en la publicación. “Él hizo feliz a mucha gente con su risa y sonrisa, su espíritu feliz, amor y especialmente a través de su música. ¡Le dio tanto al mundo! Por favor, denle el último aplauso. Lo vamos a extrañar mucho”.

El dúo Milli Vanilli que el público conoció estaba formado por los miembros Fabrice Morvan y Rob Pilatus. La pareja ganó un Grammy al mejor artista nuevo en 1990 después de que su exitoso álbum Girl You Know It’s True fuera lanzado en 1989. Sin embargo, después de un año de varios éxitos y giras, Fab, Rob y su productor confesaron que todo era una fachada. En realidad, no cantaron las canciones que promovían, y la voz real en los discos era de Davis y de otros intérpretes.

Quizás el momento más infame para la pareja llegó durante una presentación en vivo para MTV en 1989 cuando la pista de Girl You Know It’s True saltó en una de sus líneas, dejando al dúo en el escenario avergonzado.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para Morvan y Pilatus. Eventualmente renunciaron a su Grammy, y las demandas y demandas de reembolsos fueron numerosas por parte de los fanáticos.

Davis intentó formar su propio grupo con uno de los cantantes originales, pero no pudo repetir el éxito del grupo.

Pilatus murió en 1998 a la edad de 32 años, tras una sobredosis.