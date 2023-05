La cantautora puertorriqueña Zayra Álvarez regresa a sus raíces de música latina en español con su inconfundible y potente voz para regalarle al mundo sus magnéticas canciones en el estilo que se dio a conocer cuando comenzó su carrera.

Esta intérprete natural del pueblo de Arroyo lanza hoy su canción “Cada Momento”. Este estreno será doble ya que el tema se dará a conocer acompañado de un video musical dirigido por el galardonado cineasta Norry Niven.

Tanto la canción como el video capturarán las mentes y los corazones de aquellos que se enamoraron de Zayra Álvarez desde su primer lanzamiento ‘Ruleta’ bajo el sello Sony Latin, y desde su posterior participación -vista por millones de personas en todo el mundo- en el popular reality show de la cadena americana CBS, ‘Rockstar: Supernova’, donde compitió representando a Puerto Rico, como la única latina, por la oportunidad de ser la cantante de la banda compuesta por los notorios músicos Tommy Lee, Gilby Clarke y Jason Newsted.

Al terminar el reality show Zayra lanzó varios sencillos en inglés al estilo Dance y llegó a posicionar el remix de su tema “V.I.P.”, mezclado por el afamado DJ Dave Audé, en el Top 5 de la lista Dance Club Hits de la revista Billboard en los Estados Unidos. Su segundo sencillo “Baby Likes To Bang” fue declarado el #1 Dance Breakout Hit también por Billboard, y fue la tercera canción más añadida por los DJ’s en ese año detrás de Katy Perry y Rihanna.

“Me siento sumamente orgullosa del camino recorrido; siempre con Puerto Rico en el corazón. Pero es importante para mí regresar musicalmente a mi esencia, a lo que me formó y conozco,” comentó Zayra. “Cuando se me dio la oportunidad de hacer el crossover al inglés y probar suerte en los Estados Unidos, perseguí la oportunidad, claro, pero había algo que me hacía falta. Y ese algo me trajo de vuelta aquí y creo que para quedarme. Creo que me hizo falta mi guitarra, las letras en español, el poder contar historias... Quiero construir un puente entre lo que conocieron originalmente de mí, lo que hice afuera y lo que puedo y voy a ofrecer ahora.”

“Cada Momento” es esa canción que conectará el pasado con el presente de la cantante. Al escuchar esta seductora balada es fácil perderse con el inmenso talento musical y el mágico encanto de esta “Alma Boricua”. Este último es otro tema que Zayra le escribió a Puerto Rico cuando su carrera la llevó a tener que mudarse fuera del país.

“Cada Momento es una historia de amor. La escribí como una confirmación de complicidad hacia un sentimiento mutuo en una relación, pero retratada desde la perspectiva de una mujer empoderada que quiere dejar claro que sí ama intensamente a su pareja y está completamente satisfecha, pero que ese amor no significa dejarse ir por completo, tener que seguir a alguien y perder su esencia e independencia. Las mujeres de hoy día no tenemos que desenfocarnos por el amor. Podemos ser profesionales, exitosas, tener nuestro espacio y amistades, y si el hombre necesita un recordatorio de que podemos tener ambas cosas; el amor y nuestra individualidad, pues que escuchen Cada Momento,” compartió entre risas Zayra.

“Cada Momento” está disponible en todas las plataformas digitales, como Spotify y Apple Music, y su video está disponible en el canal oficial de YouTube/Vevo de la artista.