Las muertes ocurridas la noche del viernes en el Astroworld Festival de música en Houston, Texas, hicieron otros espectáculos artísticos que terminaron con saldos fatales.

Uno de ellos fue el concierto que el grupo The Who ofreció en 1979 en Ohio, cuando 11 personas murieron y alrededor de una veintena resultaron heridas cuando miles de fanáticos intentaron ingresar al coliseo frente al río de Cincinnati donde se realizaba el show.

Otros eventos musicales en los que ha habido múltiples muertes en los últimos años incluyen la masacre de Las Vegas en 2017, cuando 58 personas murieron en el Festival de la Cosecha de la Ruta 91; el llamado incendio del Barco Fantasma en 2016, que mató a 36 personas en California, y el incendio en el club nocturno Station en 2003, que mató a 100 personas en Rhode Island.

La noche del viernes, el rapero Travis Scott -que ese día lanzó las canciones “Mafia” y “Escape Plan”- se encontraba en escena cuando comenzó una avalancha de personas que intentaban acercarse a la tarima, causando pánico.

10 Fotos Ocho personas murieron cuando una multitud se avalanzó sobre la tarima en el Astroworld Festival de Houston.

El incidente se produjo poco después de las 9:00 p.m. del viernes, durante la actuación de Scott, creador del festival en 2018.

Los promotores del festival tenían unidades médicas en el recinto, pero cuando que comenzó la avalancha se vieron “rápidamente desbordadas”, afirmó el jefe de los bomberos de Houston, Samuel Peña.

En un video publicado en redes sociales puede verse cómo Scott suspende el concierto en cierto momento y pide ayuda para alguien entre el público: “Seguridad, que alguien ayude, rápido”.

El subjefe de la policía de Houston, Larry Satterwhite, estaba al frente de la multitud y dijo que parecía que la avalancha “ocurrió en un momento”.

“De repente teníamos a varias personas en el suelo, experimentando algún tipo de paro cardíaco o algún tipo de episodio médico”, dijo Satterwhite. “Entonces comenzamos inmediatamente a hacer reanimación cardiopulmonar y a mover en ese momento a la gente. Fue entonces cuando fui y me reuní con los promotores y Live Nation, y acordaron terminar antes en aras de la seguridad pública”.

Según Peña, se desconocían por el momento las causas de las muertes, pero un forense investigará lo ocurrido. Las víctimas mortales no habían sido identificadas a primera hora del sábado.

The Associated Press contactó a un representante de Scott, pero no recibió respuesta de inmediato.