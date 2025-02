La presencia de Ángela Aguilar y Belinda en los Premios Lo Nuestro causó expectativas, porque si algo tienen en común estas dos artistas además de ser cantantes, es Christian Nodal: mientras que Beli fue su exnovia y estuvo cerca de casarse con él, porque hasta anillo le dieron, Ángela es su actual esposa.

Ambas desfilaron en la alfombra roja de los premios que se llevaron a cabo en Miami. Los estilos de las dos desataron críticas y aplausos, sobre todo del lado de Belinda, quien optó por un estilo elegante, mientras que Ángela se aventuró con una imagen muy diferente a lo que había mostrado antes, partiendo de su cambio de look con larga cabellera.

Si los outfit de ambas desataron suficientes comentarios en redes, también lo hizo la ausencia de Christian Nodal, pues en esta ocasión no acompañó a su esposa en la alfombra roja como había ocurrido en ocasiones pasadas, lo que desató la creencia de muchos que el cantante no asistió para evitar ver a su ex Belinda.

Ángela Aguilar evitó ver a Belinda

Ángela no quiso ver la presentación de Belinda en Premios Lo Nuestro. Ella cantó al formar parte del homenaje que Los Aguilar le hicieron a Paquita la del Barrio y también apareció en el escenario cantando por primera vez el tema “Bala perdida” junto al pianista Arthur Hanlon.

La manera en la que Angela Aguilar salió corriendo al iniciar la presentación de Belinda en Premio lo Nuestro 😂 pic.twitter.com/VQLPNomJVj — CuidaDeMi (@welllwellwellll) February 22, 2025

Pero cuando fue el turno de Belinda, quien interpretó “La cuadrada” junto a Tito Double P en su nueva etapa de intérprete de tumbado, Ángela se levantó a prisa de su lugar y salió de ahí como si hubiera recordado que tenía un pendiente que hacer.

Este momento circula en redes sociales, donde se especula que la cantante de 21 años quiso evitar ser captada por la cámara mientras la ex de su marido se lucía en el escenario y vaya que Belinda hizo lo suyo al lucir una figura de impacto mientras cantaba junto a Tito Double P.

En redes también se habla de que seguramente a Nodal le prohibieron ir a la ceremonia para que no se topara con su ex Belinda, quien por cierto presumió su galardón: “Ganando como siempre”.