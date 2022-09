Con tan solo 17 años, la novel cantante Carla K asegura estar más que lista para conquistar su sitial en el pentagrama musical urbano, y su carta de presentación es el sencillo “Amor de colegio”, una mezcla de ritmos que incluye cumbia, reguetón y pop.

“Estoy feliz de ver como uno de mis grandes sueños de incursionar en la música urbana se hace realidad. Desde muy pequeña siempre me han apasionado las artes, principalmente el baile, pero la música es lo que amo y es lo que quiero hacer. Por eso desde hace varios años me he estado preparando con clases de canto, música, baile y estoy más que lista para compartir mi talento con el público”, expresó Carla K, quien es natural del pueblo de Maunabo.

“Amor de colegio” cuenta la historia de dos jóvenes que tienen un amor pasajero mientras son compañeros de colegio, pero la relación no logra trascender, quizás porque no era el momento, sin embargo, tiempo después vuelven a reencontrarse en otro escenario y se dan la oportunidad de intentarlo nuevamente.

“Quería un tema que las chicas de mi edad pudieran sentirse identificadas y que al mismo tiempo tuviera ritmos modernos y así lo logramos. El tema quedó espectacular, muy refrescante. Agradezco a dos grandes profesionales, Dani Crazy Town y Echo, por ser receptivos al mensaje que les transmití y por componer este hermoso tema para mí”, añadió la artista.

El tema fue grabado en The Lab Music en la ciudad de Miami, de la mano del productor musical Paul Irizarry “Echo”, quien es conocido por sus trabajados con artistas como Becky G, Bad Bunny, Daddy Yankee, Gente de Zona y Ozuna, entre muchos otros.

“Estuve trabajando con la voz de Carla K durante mucho tiempo, una joven muy humilde que llegó a mi academia y en muy poco tiempo pude descubrir su gran potencial y así, con el respaldo de sus padres, comenzamos a formarla artísticamente. He sido testigo de su desarrollo y estar con ella durante todo el proceso de grabación, les puedo asegurar que puede ver el nacimiento de una gran estrella”, expresó Edgar René, coach vocal, el también cantante de Carla K.

“Amor de colegio” ya cuenta con un video musical filmado en diversas locaciones de Puerto Rico, bajo la producción y fotografía de Luis Antonio Music. La coreografía estuvo a cargo de Israel Reyes Figueroa.

Tanto el tema como el video del sencillo están disponibles en todas las plataformas digitales bajo @Carlakmusic.