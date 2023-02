El cantante y compositor mexicano Carlos Rivera se presentará en concierto por primera vez en Puerto Rico, en el marco de su nueva gira mundial “Un Tour a Todas Partes”, que recorrerá ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, entre otros.

La cita se llevará a cabo el domingo 30 de abril en el recinto musical Coca-Cola Musica Hall, ubicado en el Distrito de Convenciones en San Juan.

La venta de boletos comienza mañana, jueves, 23 de febrero a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com. Este concierto se realizará bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico.

Como compositor, Carlos Rivera ha nutrido su carrera con una lista de grandes éxitos, como: “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba”, “Otras Vidas”, entre otros que lo han hecho acreedor a múltiples discos de diamante, platino y oro alrededor del mundo.

Recientemente, Rivera estrenó su séptimo álbum de estudio titulado “Sincerándome”, una pieza donde el artista muestra su lado más vulnerable, el resultado de una profunda reflexión personal en la que ha querido compartir sus experiencias más íntimas y personales.

“Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicación más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo álbum sea completamente de cantautor con canciones 100% mías”, expresó mediante comunicado de prensa Carlos Rivera.

“Las canciones de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y de mis grandes pasiones. Si tú me quieres conocer de verdad, me encontrarás en mis canciones…”, agregó.

Además, Carlos Rivera cuenta con cuatro nominaciones y presentará una nueva canción junto a Ricardo Montaner en la edición número 35 de Premio Lo Nuestro mañana, jueves, 23 de febrero, desde la ciudad de Miami.