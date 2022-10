Puerto Rico no es tierra del olvido para Carlos Vives. El vínculo personal y artístico que conserva con la Isla lo mueve esta vez a unirse a la organización sin fines de lucro Techos pa’ mi gente para brindarle un techo seguro a cerca de cinco familias de la zona oeste.

La donación conjunta con la agencia Loud and Live saldrá del dinero que genere de la venta de boletos del concierto “Después de todo... Vives”, que presentará este sábado en el Coliseo de Puerto Rico. No se especificó el por ciento que será donado a través de la fundación que dirige Amarilis González, pero se indicó que será suficiente para impactar a unas cinco familias del oeste afectadas por el huracán Fiona.

El oeste es una región conocida para Vives. Allí vivió entre finales de la década de 1980 e inicios de 1990, cuando trabajó en las telenovelas locales. En esa zona encaminó a sus dos hijos mayores, así que hablarle de Mayagüez o de Añasco, le provoca agarrarse los rizos desde el otro lado de la pantalla y sonreír con la nostalgia pintada en el rostro.

“Siempre estamos pendiente, porque desde el año 1987 que llegué por primera vez al aeropuerto de San Juan y me entregaron un folleto de huracanes, yo dije, ‘¿qué es lo que pasa aquí?’. Y aunque venía del Caribe, no teníamos esa cultura de los huracanes”, compartió Vives. “Desde Hugo (1989) me tocó vivir cosas, ya después con la familia en el oeste y la necesidad de fraternidad que se necesita en esos momentos, entonces, era importante para nosotros (ayudar) porque ya estaba este concierto programado”.

Su hija Lucy, fruto de su primer matrimonio y nacida en la Isla, es quien lo mantiene conectado con el acontecer en Puerto Rico. A través de ella conoció historias como la de don Julio, en la comunidad Pagán en Añasco, y así siguió su interés por colaborar hasta identificar la fundación Techos pa’ mi gente, dedicada a construir techos y rehabilitar viviendas a personas o familias afectadas por desastres naturales.

“Nos encantó el trabajo que ha hecho Amarilis y la manera tan transparente que trabaja, los reconocimientos que ha tenido y la labor verdadera que hace ahí”, destacó de la fundadora de la organización, que además fomenta la autogestión.

La conexión de Vives con los puertorriqueños comenzó a gestarse desde que, con su residencia aquí hace más de 30 años, procuró dar una visión diferente de su natal Colombia. “Cuando empezamos a hacer la música, conectamos mundos que estaban muy desconectados. Entonces, la respuesta fue espectacular siempre a lo que hacíamos, a la música del acordeón, a la música alegre, es así la naturaleza de la Isla, ahí nos conectamos increíblemente”, compartió. “Nos conocemos y nos disfrutamos mutuamente, y a mí me da felicidad siempre, porque es ese lugar común que es como una segunda casa”.

Mis cosas nacieron no esperando eso. Siempre me sorprendió que nuestro trabajo había llamado la atención de la Academia, eso me pareció hermoso, y entonces uno con el mismo amor sigue esos sueños de ese sonido, de ese tipo de canción, de ese tipo de música, que por coherencia uno tiene que seguir” - Carlos VIves sobre sus cinco nominaciones al Latin Grammy

A diez años de “Volver a nacer”

El 24 de septiembre de 2013 este propulsor de la cumbia y el vallenato tomó una nueva fuerza en la industria de la música con el lanzamiento del álbum “Volver a nacer”. Al cumplirse recientemente una década de esa publicación, lo recordó con sus seguidores en las redes sociales.

“Han sido 10 años alucinantes”, reaccionó.

Entre ese pasado y el presente que representa ahora con esta gira, “Después de todo”, han cambiado las estrategias de negocio, pero su acercamiento a la música sigue intacto.

“El espíritu por el que hago las cosas es el mismo. Yo empecé a hacerlo, porque me redescubrí, fue un mirar otra vez hacia adentro. Eso que me motiva que me mueve a hacerlo, está intacto”.

En el 2023 celebrará 30 años de “Carlos Vives y la provincia”, título que abraza una diversidad de proyectos, incluido un disco tributo al compositor colombiano Rafael Escalona y un concierto entre amigos para festejar con los sonidos que escuchó mientras crecía en Santa Marta.

“Yo tenía una deuda con la música de Escalona para grabarla de una forma que conserva el espíritu de los ritmos tradicionales, pero que los traen a la modernidad, entonces, empieza mi campaña de los 30 años con ese Escalona que nunca se grabó así”, adelantó. El disco por lanzar tiene un título similar, “Escalona nunca se había grabado así”.

Vuelva a actuar

Disculpándose de antemano por lo que se vea en la pantalla, Vives adelantó que pronto se le volverá a ver actuando en una serie latina para Disney+, muy al estilo de la famosa “High School Musical”. La serie producida por TeleColombia estrenará bajo el nombre “El club de los graves”.

“Es una historia de unos jóvenes estudiantes de un colegio donde se hace énfasis en música”, detalló. “Está muy inspirada en la gente que como nosotros, muchos artistas en todas partes del mundo, defendemos las identidades y entendemos que en ese origen es donde está la fuerza”.