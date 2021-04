Hace un mes, un equipo de producción a mitad de la carretera en Piñones llamó la atención de quienes pasaban por ahí. Más tarde, hicieron lo propio en el Viejo San Juan. Entonces se supo que Carlos Vives y Ricky Martin estaban grabando juntos un tema.

Hoy el mismo sale a la luz bajo el título “Canción bonita”, del que se desprende la secuencia que estrenará también esta noche por las principales plataformas.

Es la nueva aventura musical del colombiano en la que une su talento musical al del boricua, fusionando también el sabor musical de ambos países.

“Espero que esta canción llegue al corazón de la gente y que el mundo conozca la belleza de San Juan, su importancia en la música para las corrientes contemporáneas, su gente increíble y la belleza de uno de los lugares más alucinantes del mundo”, expresó Carlos Vives sobre lo que representa esta canción. “Siempre quiero regresar a San Juan, pero regresar esta vez con Ricky para cantarle y declararle nuestro amor, es un recuerdo para toda la vida. Si quieren saber por qué los artistas puertorriqueños son tan carismáticos y exitosos, caminen por San Juan con nosotros oyendo ‘Canción bonita’”, expresó Vives, quien vivió en Puerto Rico durante un tiempo.

“‘Canción bonita’ es el tema perfecto para esta colaboración con mi hermano Carlos Vives. El amor de Carlos por Puerto Rico es genuino y esto le da un valor auténtico a la letra. Una verdadera celebración a nuestra tierra que tanto nos regala. Estoy seguro de que lo van a disfrutar tanto como nosotros”, expresó, por su parte, el astro boricua.

“Canción bonita”, se detalla en un parte de prensa, es una declaración de amor a Puerto Rico. Carlos y Ricky encontraron en este momento la oportunidad perfecta para cantarle a la Isla en la que se conocieron cuando Ricky tenía 17 años, la que ha inspirado varios de sus éxitos musicales y que ha unido a los intérpretes.

El vídeo estuvo bajo la dirección de Carlos Pérez (Elastic People) y fue filmado en el Viejo San Juan, Piñones (Loíza) y el icónico bar El Batey, destacando la estética, la cultura y la historia de Puerto Rico.

Este jueves, Vives y Ricky Martin presentarán el tema durante los Latin American Music Awards (Latin AMAs).

El próximo 23 de abril Carlos se unirá a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl, junto al director venezolano Gustavo Dudamel para ofrecer un concierto que recogerá los principales éxitos de su carrera.

El estreno de “Canción bonita” se da en medio del luto que enfrenta Vives tras la muerte de su padre, el médico otorrinolaringólogo Luis Aurelio Vives, la pasada semana en Santa Marta, Colombia, a los 91 años.

El doctor Vives murió tras una larga enfermedad, y tanto el cantante como el resto de su familia se encontraban a su lado, dijo la publicista del cantante, Mayna Nevárez, a The Associated Press. No especificó la enfermedad que padecía, pero dijo que Vives era muy apegado a su papá.