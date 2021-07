José Nieves, presidente del Salón de la Fama de la Música, acompañado de un puñado de cantantes, inauguró la galería que acoge fotografías y memorabilias de artistas que han dado gloria al País.

La actividad cultural se efectuó en la Biblioteca Carnegie de Puerta de Tierra en el Viejo San Juan, con la presencia de Yolanda Renée, “doña Tita”, quien donó cientos de fotos y afiches, que engalanaron por años las paredes de su desaparecido restaurante argentino, Deli, en Hato Rey.

“Sacamos una pequeña muestra de donaciones para este compartir. Esta exposición de fotografías de nuestros artistas, que han sido exaltados al Salón de la Fama de la Música, estará expuesta aquí, en la Biblioteca Carnegie, de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm”, explicó Nieves.

“El próposito de esta iniciativa es para que no nos de alzheimer cultural, y poder preservar en la memoria colectiva a nuestros artistas. Estamos en conversación con el Municipio de San Juan, y su alcalde, para que nos done un edificio y así crear el Museo del Salón de la Fama de la Música”.

Por su parte, Edgardo Huertas, quien animó el evento agradeció a todos los colaboradores de la fundación musical. “Todo esto se generó de un sueño y poco a poco se ha convertido en realidad. Gracias a un grupo de personas que están detrás y no han dejado que desaparezca ese sueño, gracias a todos por esa gesta. Ya son once años de este evento, aunque en noviembre celebraremos la décima edición del Salón de la Fama de la Música, por no haberlo podido efectuar el pasado año, por la pandemia del Covid-19”, sostuvo.

Cada año se otorgan los premios: Exaltación, Bohemia, Santa Cecilia, San Gregorio y Rafael Quiñones Vidal, este último a personas que hayan ayudado a promover el arte. En el pasado, se le confirió a Alfred D. Herger.

La parte musical de la celebración estuvo a cargo de la joven cantautora Sol Carbone.

Al lugar se dio cita Ramoncito Rodríguez director del trío Los Andinos; Norma Krasinski; Frances Jirau y Deborah Arus, integrantes de Las Caribelles; Zeny y Zory Beveraggi; Henry Fraticcelli y Jowie Hernández.