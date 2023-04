Tras años de ausencia del ojo público y los escenarios, la recordada cantante y animadora de televisión Carol Myles reapareció para apoyar a su hijo, Myles Dean, quien presentó su espectáculo “The Unforgettable Ones”, el sábado, en el café-teatro Musas y Eventos en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

En un concierto de más dos horas de duración y con el acompañamiento del pianista Antonio “Coquito” Rodríguez, el cantante interpretó una veintena de clásicos en inglés y español de legendarias figuras del mundo de la música, entre los que incluyó a Frank Sinatra, Nat King Cole, Steve Winder, Tito Rodríguez, Bobby Capó, Roberto Cole y Armando Manzanero.

PUBLICIDAD

Come Fly with Me, Don’t Know Why, Unforgetable, Bésame mucho y Cómo han pasado los años fueron parte de los éxitos con los que cautivó al público presente.

“Gracias a todos por acompañarme en esta noche maravillosa, aquí está una mujer muy especial para mí, que vino de Orlando a verme; mi madre, la cantante Carol Myles. Un aplauso para ella”, solicitó un entusiasta Dean Myles.

De inmediato, Carol Myles subió al escenario y fue recibida con un beso y una flor por parte de su hijo.

“Gracias a todos por estar aquí acompañando a mi hijo en su presentación. Vine a apoyarlo... No canto porque tengo que prepararme, son muchos años fuera del escenario y lo tengo que hacer bien. Siento mucho respeto por el público”, manifestó la veterana cantante ante los reclamos de la audiencia para que cantará.

Carol Myles, en un aparte con Primera Hora, reveló los motivos de su retiro de la música.

“Sufrí mucho en mi divorcio de Pedro Cabrera y se me olvidaron muchas de las canciones que cantaba. Me tuve que retirar y me fui a vivir a Orlando, Florida, donde llevo más de 29 años”, aseguró.

Myles, quien está casada hace 33 años con Tony Faria, estuvo a punto de hacer un “come back” en su carrera como cantante.

“Cuando fue a vivir hace unos años a la Florida, mi querido pianista Jaimito Umpierre despertó la cantante dormida en mí. Me estaba preparando para regresar, pero desgraciadamente murió y todo se quedó ahí”, aseguró.

La artista, quien junto a Malin Falú animó el desaparecido programa “Soul Train” por Wapa Televisión en la década de 70, contempla regresar a cantar en Puerto Rico.

“Me estoy preparando nuevamente, porque lo tengo que hacer bien. Será aquí en Musas y Eventos donde primero me presente”, confirmó la pelirubia cantante.