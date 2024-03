Va a paso firme abriéndose paso en la música. Sin prisa, pero enfocada en sobresalir con sus historias y su estilo al interpretarlas.

La presentación reciente de la exponente urbana Cashlady en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (España) fortaleció su convicción de que trabajar en su anhelo musical es un llamado correcto. El apoyo masivo de miles de espectadores durante el evento que se dio en febrero le demostró el valor de continuar esforzándose por un sueño que nació en su infancia y que ha estado labrando hace años.

“Fue una experiencia especial porque, obviamente, al estar al otro lado del mundo y ver que la gente ya va reconociéndote, saben valorar y entienden el esfuerzo tuyo y de tu equipo de trabajo, es algo bien bonito, inexplicable”, destacó sobre la oportunidad en el evento que incluyó en su cartelera a figuras como Olga Tañón, Elvis Crespo y Manuel Turizo, entre otros. Sus tres participaciones estuvieron respaldadas por La Mueve Radio. “El año pasado fue la primera vez. Estuvimos en el Cook Music Fest (Puerto de la Cruz, en Tenerife). Tuvimos una muy buena aceptación y, obviamente, la gente nos pidió nuevamente y dijimos presente. Ahora estuve en el segundo carnaval más grande del mundo y te digo, me fui con el corazón lleno de alegría, lleno de amor y lleno de apoyo”, agregó Normaris Figueroa, natural de Toa Alta.

Su desempeño en tarima la lleva a recordar esos días en la niñez cuando imaginaba esos aplausos mientras fantaseaba su mundo artístico. “Desde que tengo uso de razón me gusta el mundo del espectáculo. Aparte de la música, me gusta la actuación. Yo estuve en televisión. Trabajé con ‘El Guitarreño’ (Alfonso Alemán), con Danilo Beauchamp, en películas”, detalló. “Cuando estaba en la escuela, desde pequeña, yo siempre supe lo que quería. Siempre me encerraba en el cuarto de mi mamá a bailar, y escuchaba a Ivy Queen y me ponía a bailar, a cantar su música como si fuera ella”, compartió entre sus anécdotas, y manifestó que, aunque su preferencia actual es el género urbano, no descarta trabajar otros estilos musicales.

Integrar el lenguaje de señas al interpretar sus composiciones forma parte de su compromiso con el público. “Me nació del corazón. Tengo un primito que es sordo”, dijo. “Pienso que cuando uno se siente mal, triste, o se siente bien o se siente ‘pompeao’, como uno dice, a veces tú te encierras y escuchas una música que te haga desahogarte. Entonces yo entiendo que ellos no tienen esa misma flexibilidad que tenemos nosotros para poder desahogarse, así que quise incluir el lenguaje de señas para ellos, para que sientan y se gocen mi música igual que una persona que escucha, porque hasta una persona no vidente puede escuchar música, pero ellos no pueden”, expuso, y reveló que ha sido su primo, precisamente, de quien ha aprendido el lenguaje de señas. A su vez, se mantiene atenta a continuar ganando conocimiento para expandir su vocabulario.

Su gestión le ha ganado el apoyo de personas con discapacidad auditiva. Cashlady compartió que una de las experiencias más emotivas se relaciona con una adolescente puertorriqueña radicada en Miami, Florida, que anhelaba conocerla. “Hay una persona que me consiguió en TikTok y le llamó tanto la atención porque veía que yo hacía música para gente sorda. Esa persona tenía una hija que era sorda. La niña amaba mi música. A esa niña le dio cáncer. A mí como que Dios me tocó y me dijo ‘tú te vas a sentar todos los días de tu vida y vas a dedicarle cierto tiempo para que ella esté feliz todos los días viéndote hablar y traducir tus lives, y que ella sonría’. El sueño de la niña era conocerme en persona porque estaba agradecida de lo que yo hacía. Se metía todos los días a mi TikTok. Le compraron su pasaje para verme el 15 de diciembre de ahora, del 2023, pero no pudo llegar… Se fue”, narró con la voz quebrada.

La experiencia la motivó a colaborar con una entidad sin fines de lucro. “El papa de la niña está haciendo una fundación que se llama Señas de Amor. Estoy colaborando. Se ayudó a la primera familia, a una niña que no le querían dar sus audífonos, para poder comenzar a escuchar ruido. Estamos creando esto para ayudar. Muchas personas no saben que a mucha gente sorda se les niega ayuda o no tienen el dinero para lo que necesitan”, lamentó, y destacó que contribuir con la fundación “me llena el alma y me llena el corazón”.

En el panorama musical, actualmente promueve “Así es que me gusta”. “Me encanta cantar historias, pero esta vez quise llevar un tema alegre, que la gente lo goce, con el que la gente baile”. Además, trabaja en el lanzamiento de un EP. “Vamos a sacar otro sencillo que viene por ahí, pero ya tenemos varias canciones, traerle mucha música sobre la experiencia de la vida”.

Por otro lado, Cashlady hizo una invitación a la fanaticada para apoyarla en su “batalla” en TikTok el próximo 31 de marzo a las 10:00 p.m. (hora Puerto Rico). Se trata de la popular dinámica en la aplicación que permite a dos personas “luchar” entre sí por varios minutos por el favor de los seguidores. Gana quien recibe más “likes” y “regalos” (íconos) de sus seguidores. Para la intérprete, quien en una experiencia previa similar resultó victoriosa, se trata de otra oportunidad de conectar con su público y disfrutar su cariño.