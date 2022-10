El artista urbano Casper Mágico firmó el 21 de octubre un contrato disquero multimillonario con la reconocida compañía GLAD Empire, desde las oficinas nuevas de la compañía en la ciudad de Miami, Florida.

Casper Mágico, responsable por el éxito mundial “Te Boté Remix”, e intérprete de temas como “Travesuras”, “No Te Veo”, entre otros, lleva trabajando con GLAD Empire desde el 2016, de la mano de Flow La Movie, cuando dicha compañía era liderada por el difunto productor, Jose Ángel Hernández (Movie), quien murió trágicamente el 15 de diciembre del 2021 en un accidente aéreo en República Dominicana, donde también murió Debbie Jiménez, la hermana de Casper, junto a los dos sobrinos y sobrina de Casper.

“Como equipo de trabajo, nosotros teníamos ya un plan para mi disco y todo se puso en pausa cuando pasó lo de Movie. El proceso de sanación no ha sido nada fácil para mí y aunque es un dolor que no tiene remedio, me siento mejor soltando música y trabajando. Recientemente, hemos comenzado a lanzar música y para poder cumplir con todo lo que teníamos en mente, he decidido concretar mi relación de trabajo con GLAD de manera exclusiva y directa. Además de que es algo que me sale del corazón, es lo correcto”, comentó Julio Cruz García mediante declaraciones escritas.

Camille Soto, dueña de GLAD Empire, indicó: “Nosotros tenemos un compromiso con Casper, y también con Nio, que va más allá de lo que diga un contrato. Estamos más decididos que nunca a cumplir las metas que ya teníamos trazadas y seguir a su lado mientras cumple sus sueños”.