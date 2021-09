Casper Mágico, Zion & Lennox, Nio García y Flow La Movie lanzaron hoy su nuevo sencillo y video musical Darte, distribuido por GLAD Empire.

Darte es un reguetón muy sexy y directo que habla de la situación de una mujer y un hombre que están de acuerdo en que su relación es divertida y casual, sin ataduras, y el mejor momento que ambos han tenido.

“Claro que sí, cada vez que me voy pienso en ti // Las veces que no duermo es por ti // No sé si también piensas en mí // No te vayas a equivocar que yo solo quiero darte”, Zion comienza la canción, dándole paso al pegadizo coro.

PUBLICIDAD

El video musical, dirigido por Gus, muestra a Casper Mágico, Zion & Lennox y Nio García en sus notorios atuendos, cantando y bailando al ritmo de la canción, rodeados de bailarinas con vestuarios sensuales mostrando sus mejores movimientos.

“Estoy listo para que todos disfruten esta canción de la misma manera que disfrutamos haciéndola. Van a escuchar un poco de cada uno de nosotros, en un reggaetón que se siente fresco, nuevo y provocativo, que te van a dar ganas de perrear”, dijo por escrito Casper Mágico.

“En verdad fue un verdadero honor haber colaborado con las leyendas Zion & Lennox, en una producción maestra de Flow La Movie y con un socio como Casper. No podía haber pedido un mejor equipo, y creo que la gente se va a dar cuenta de esa química desde que escuchen esta canción”, agregó Nio García.

Esta canción llega antes de los Latin Billboards la semana que viene, donde estos artistas están nominados. Casper Mágico, Nio Garcia y Flow La Movie por canción tropical del año con Travesuras y Zion & Lennox por artista de latin rhythm del año (dúo o grupo).