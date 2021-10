Los restos del músico y director de orquesta, Roberto Roena, recorrieron esta mañana la calle Aponte, en Villa Palmeras, entre otros puntos en Santurce, en memoria a su etapa de vida y desarrollo artístico en la zona metropolitana luego de mudarse con su familia desde su natal, Mayagüez.

La comitiva fúnebre salió alrededor de las 9:30 a.m., desde la funeraria Eheret, en Río Piedras, y se dirigió a la calle Aponte, donde el líder del Apollo Sound vivió junto con su madre Doña Raquel. Los panderos de Tito Matos, así como de otros pleneros y pleneras, repicaron con la llegada del féretro, que fue sacado del coche fúnebre para hacer del momento aún más especial.

“No quiero pena, tampoco llanto, lo que quiero es bomba y plena pa’l camposanto” fue uno de los varios coros en homenaje al músico, fallecido en la noche del 23 de septiembre, a la edad de 81 años.

Pleneros recibieron el coche fúnebre a su llegada a la calle Aponte. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

El recorrido continuó por la marginal del expreso Baldorioty de Castro hasta llegar a la Plaza de los Salseros, donde la comitiva se detuvo frente al busto del legendario músico. Familiares, incluidos hijos Iván, Brenda y Gladys, posaron frente a la escultura, en la que además se colocaron flores.

Andrés Waldemar Volmar Méndez, cantante del Apollo Sound y quien se ha mantenido al frente de los actos fúnebres por petición del núcleo familiar del “Sr. Bongó”, se emocionó ante la imagen de quien consideró parte de su familia.

Andrés Waldemar Volmar (cantante de la orquesta Apollo Sound) abraza a uno de los nietos de Roena. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Llegados al residecial Luis Llorens Torres, comunidad donde Roena tuvo su primera presentación después del cierre por la pandemia. Igualmente fue un aliado del residencial, según destacó el baloncelista Antonio “Puruco” Latimer, quien lo recibió con gran emoción.

Luciendo una camiseta con la imagen de Roena y llevando una bandera sobre la espalda, el deportista compartió que fue una figura admirada desde su infancia.

“Es un ídolo del pueblo, una persona que desde muchachito nací escuchando su música; los viejos de uno, nuestros abuelos, nuestros tíos, todo el mundo escuchando su buena música, y aprendimos a quererlo, a respertarlo, es algo bien emocional poderlo tener aquí en Llorens Torres”, dijo después de cubrir el féretro con la bandera.

María Rosado, residente de Llorens, cantaba con gran pasión para despedir al músico. Dijo que es una pérdida “grande” para el género de la salsa y lo reconoció como una persona “noble”, cercana a la comunidad.

Antonio Puruco Latimer lo recibió en Llorens Torres. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Tras pasar por la calle Loíza, la comitiva fúnebre tomó el expreso Las Américas para llegar hasta el Coliseo Roberto Clemente donde esta tarde habrá un acto protocolar por parte del Municipio de San Juan y de los colegas en la música. El pueblo, por su parte, se acercó de inmediato a rendirle su último tributo.

La viuda, Antonio María Nieves Santos, aguardó en primera fila por la llegada de los restos de su esposo. Vestida de negro y llevando una pamela en combinación, Nieves Santos expresó que se encuentra en una situación “bien difícil” tras haber recurrido al Tribunal de Primera Instancia en Carolina para que se le permitiera participar de los actos fúnebres. El tribunal emitió una sentencia de entredicho provisional e injuction preliminar y permanente para permitirle el acceso que presuntamente le había sido negado por los hijos del salsero.

“Vine en paz, estoy tranquila”, manifestó para al tiempo indicar que, aún consciente de que Roena estaba enfermo, le sorprendió su partida.

Sobre la controversia surgida con los hijos, no quiso comentar. “Estoy aquí por mi esposo, para estar aquí con él. No me lo querían permitir, pero entiendo que es mi lugar y debo estar con él”, afirmó, asegurando que mantenía comunicación constante con Roena a pesar de una aparente separación entre ellos

La celebración de vida al también destacado bailarín “Por siempre Roena, por siempre Sr. Bongó” continuará hasta las 5:30 p.m., cuando se cerrará el acceso al público. El sepelio será mañana, lunes, en el cementerio Borinquen Memorial en Caguas. Será un acto privado para la familia y allegados debido las restricciones del cementario por el COVID-19.