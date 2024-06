El cantante Charlie Aponte prevaleció en su argumento de ser un artista destacado (”feature artist”) dentro de las grabaciones de El Gran Combo de Puerto Rico y como tal tiene derecho a cobrar el 45% de regalías por las transmisiones digitales en medios no interactivos de las más de 200 grabaciones en las que participó mientras estuvo en la orquesta como uno de sus cantantes principales.

Esta fue la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, ayer martes, en el reclamo de Carlos Juan Aponte Cruz a El Gran Combo de Puerto Rico, y la empresa dueña de la agrupación, EGC Corp. De esta forma, el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia federal del 2022 que reconocía a la orquesta como artista destacado de las grabaciones y que, por tanto, el director fundador de la orquesta, Rafael Ithier, podía cobrar casi la totalidad de las regalías generadas por unas plataformas digitales en particular como dueño de la orquesta.

PUBLICIDAD

Ahora la historia es otra y no solamente impacta a Aponte, sino que -si esta sentencia prevaleciera como final y firme- favorecería a todos los cantantes y músicos que han participado de las grabaciones de Los Mulatos del Sabor, como a otros intérpretes e instrumentistas participantes de otras agrupaciones o bandas que tal vez aún no tengan conocimiento de su derecho a cobrar por este tipo de regalías.

Por cerca de 50 años, Charlie Aponte fue una de las voces pilares de la orquesta dirigida por Rafael Ithier, conjuntamente con Papo Rosario y Jerry Rivas. (GFR Media)

Para mí es uno de los casos más importantes que he llevado y de justicia para todos estos artistas cuyos sonidos, no solo de los cantantes, (también de ) los músicos, están grabados en la mente de los puertorriqueños, y que los disfrutan, y ellos deberían de cobrar” - José Alfredo Hernández Mayoral, abogado de Charlie Aponte en este caso

¿Qué pasó aquí?

En el 2017, Charlie Aponte reclamó a SoundExchange (empresa que distribuye las regalías digitales) que él era un artista destacado o lo que se reconoce como “feature artist” dentro de El Gran Combo de Puerto Rico y como tal le correspondía cobrar el 45% que el Congreso de Estados Unidos otorgó a los cantantes, músicos y demás talentos que intervienen en una grabación cuando es tocada por un medio no interactivo, como pudieran ser Pandora y iHeartRadio, que trabajan como estaciones preprogramadas.

En este tipo de plataforma, por ejemplo, el usuario hace una búsqueda general de “salsa” y pudieran aparecer canciones al azar en las que Aponte colocó su voz conjuntamente con los demás integrantes de El Gran Combo; se transmiten las canciones y de esas transmisiones le correspondería el 45% que el Congreso de Estados Unidos determinó para el “feature artist”. Para el dueño de la grabación, según el Congreso, iría el 50%, y para los “non feature artist”, que pudieran ser voces o músicos invitados a una grabación en particular, el otro 5%.

Las regalías que están en juego aquí son de transmisiones digitales en medios no interactivos. Por ejemplo, transmisiones en Pandora, iHeartRadio; lo que quiero decir es que estas son transmisiones digitales por medios en los que el usuario no es el que escoge la canción, sino que es como si fuese una estación de radio” - José Hernández Mayoral, abogado

Rafel Ithier, representado en este caso por el licenciado Roberto Sueiro, argumentó entonces que el artista destacado era toda la orquesta, por lo que le correspondía el 50% como dueño de la grabación y además el 45% de artista destacado. Sobre el otro 5%, Sueiro expuso ante el Tribunal federal, de acuerdo con una narración del licenciado José Alfredo Hérnadez Mayoral -abogado de Charlie Aponte- que el público va a ver o escuchar a El Gran Combo, independientemente de Charlie Aponte. A esto el juez le ripostó: “Sí, pero si usted me pone a mí como el cantante de El Gran Combo, no van a ir a oír a El Gran Combo”.

PUBLICIDAD

En el 2022, el juez federal Jay García Gregory le dio la razón a Ithier, reconociéndolo como el único con derecho a cobrar tales regalías como dueño de la corporación que ampara la orquesta.

Ayer martes, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó lo anterior, reconociendo a Aponte como artista destacado, con derecho a cobrar el 45% de las regalías de transmisiones digitales en medios no interactivos.

“La disputa del caso era, cuando el feature artist es una banda, ¿a quién le corresponde esa regalía? Ithier planteaba que le correspondía a él como dueño de la banda y Charlie Aponte planteaba que le correspondía a los integrantes de la banda dentro de la cual él era el lead singer (voz principal) en más de 200 grabaciones, que por 50 años él estuvo ahí, generó ese número de grabaciones que se están tocando por estos medios y que esas regalías deben ir a los miembros de la banda, no al dueño de la banda”, expuso Hernández Mayoral, quien, dijo, este caso marca un hito en su carrera.

“El dueño de la banda -para que esto no se vea como una injusticia-, ya está cobrando del 50% como dueño de la grabación o semidueño de la grabación, porque él como dueño de la banda puede tener un arreglo con una disquera para la distribución de esa grabación y cobra de ahí. No es que Ithier se queda sin cobrar, sino que se queda sin cobrar del 45% que le corresponde al artista”, agregó.

PUBLICIDAD

Esta nueva sentencia pudiera repecutir, por ejemplo, a favor del cantante Sammy Marrero, voz líder de la orquesta La Selecta, que dirigía el fenecido pianista, compositor y productor Raphy Leavitt (1948-2015).

El cantante de La Selecta, Sammy Marrero, fue la voz icono de muchos éxitos de la orquesta, dirigida por Raphy Leavitt (derecha). (GFR Media)

La viuda de Leavitt, María Milagros Barreto Cabrera, demandó a Marrero y a otros músicos prohibiéndoles usar el material que fuera parte de la propiedad intelectual de Leavitt. No obstante, las grabaciones siguen existiendo y siguen sonando con las voces y músicos que las originaron.

“En el caso de Sammy Marrero y La Selecta, él está en la misma posición que Charlie Aponte respecto a las grabaciones en las que él participó, y esto es un caso de un gran impacto aquí en Puerto Rico, precisamente por eso, porque no parece ser que en estas bandas de salsa, y me imagino que en otras bandas también, esas regalías le estén llegando a los integrantes”, apuntó Hernández Mayoral por vía telefónica.

“Uno de los argumentos de Ithier era que tenía que ser a él, porque no tenía sentido que fuera a los integrantes porque los integrantes cambiaban, no siempre eran los mismos. Pero eso se derrotó porque estamos hablando de una regalía por la transmisión de una grabación; los integrantes que están en una grabación no varían con el tiempo”, sostuvo.

SoundExchange congeló el pago por estas regalías digitales particulares mientras se resolvía esta controversia. Ahora Aponte podrá cobrarlas de forma retrospectiva, no hasta el 2017, sino hasta el momento en que se originaron estas regalías. Según ChatGPT, SoundExcgange es una organización sin fines de lucro, originada en el 2000 para recolectar y distribuir regalías por derechos de autor de música digital en nombre de los artistas intérpretes y propietarios de derechos de grabación.

PUBLICIDAD

“Hay un dinero que ha estado acumulándose, que está en los cientos de miles, no sabemos la cantidad exacta a esta fecha, pero que está en los cientos de miles de dólares que ahora, digo, el caso no es final y firme todavía; la sentencia lo que tiene es un día y tienen derecho a revisión, pero supongamos que termine como lo decidió ya el Trtibunal de Boston, entonces a SoundExchange tendrá que suplírsele la información de quiénes estaban en esas grabaciones y ellos harán una determinación de la distribución de esos fondos y los que tienen ya allí acumulados”, indicó el abogado.

Ayer, martes, el licenciado Sueiro dejó saber que aún no había discutido con su cliente si actuarán sobre esta sentencia.