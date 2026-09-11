El cantante colombiano Charlie Zaa regresa a la Isla para presentarse en concierto, por segunda vez, en el Centro de Bellas Artes de Caguas el domingo, 15 de noviembre a las 4:00 p.m.

“Estoy ansioso y muy contento por llegar a la Isla para entregarle una bonita presentación con las canciones que ustedes han convertido en éxitos. Voy con un ‘staff’ de 22 músicos para entregar vida y corazón a los isleños”, manifestó Charlie Zaa desde Miami, donde reside con su familia.

“Hacía dos años que no visitaba Puerto Rico. En esta ocasión les voy a presentar un repertorio variado, que incluye canciones icónicas como ‘Un disco más’, ‘Mi mejor regalo’, ‘Nuestro juramento’, del compositor boricua Benito de Jesús; ‘Ódiame’, ‘Cinco centavitos’ y ‘La pollera colorá’, este tema no puede faltar en mis presentaciones. Cada una de estas canciones ha impactado de alguna manera la vida de las personas”, dijo antes de añadir que, “vamos a hacer un show rico en colores para tratar de llevar al público en un carrusel de canciones, bachata, boleros, vals, cumbia y salsa también... Me gusta mucho la salsa y uno de mis cantantes favoritos en ese género es puertorriqueño, Frankie Ruiz. Yo me crié escuchando su música y me hubiese gustado conocerlo”.

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Charlie Zaa, quien revivió con gran éxito el legado musical del famoso cantante ecuatoriano Julio Jaramillo al adaptar sus boleros clásicos en un estilo romántico moderno en los años 90, compartirá escenario con su hijo, también cantante, Aarón David.

“Él va a hacer el ‘opening’ del show. Es mi artista invitado y tendrá una partipación especial como solista”, adelantó de su concierto “Nacer de nuevo Tour 2026”.

Aarón David ha estado en colaboración estrecha con su padre, además de participar en sus presentaciones por Latinoamérica. Tambien trabajó en su álbum “La historia continúa”, lanzado al mercado el pasado año.

“Me escribió canciones preciosas para el álbum que me permitió volver al mercado con canciones inéditas; un disco cercano a un show en vivo. Lo grabé con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y tuve de invitados al músico mexicano Pancho Barraza y al Grupo 5 de Perú”, sostuvo antes de revelar datos de su próxima producción.

“Es un disco orgánico que estoy grabando con la Orquesta Sinfónica de Paraguay en el cual voy a tener los mejores músicos de Latinoamérica, canciones inéditas y temas reconocidos”.

Sobre las acusaciones

En medio de la gira de presentaciones, Zaa se enfrenta acusaciones del gobierno de Colombia por presuntos nexos con el paramilitarismo y lavado de activos, y la Fiscalía ordenó la ocupación y embargo de cuatro de sus propiedades. A eso, el cantante reaccionó con una declaración escrita que quiso compartir con su público en la que expresó su deseo de no ser juzgado antes de que el proceso judicial en su país tenga su curso.

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“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decision definitive de extinción de dominio. Las medidas conocidas por la opinion pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defense apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presenter las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”, expuso.

“No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”, añadió.

El reconocido vocalista finalizó con palabras de agradecimiento a sus fans boricuas.

“Quiero agradecer al público por el amor y cariño que me profesan cada vez que tengo la oportunidad de ir a la Isla. Su presencia en mi show me hace sentir feliz y honrado”, concluyó.

Boletos para “Nacer de nuevo tour 2026”están disponibles en Ticketera y Bellas Artes de Caguas.