Tanto fue el afán por unir su voz al cantante cubanoamericano Pitbull, que se le dio. Chesca, la nueva voz del pop urbano, se concentró por los pasados tres años y medio en lograr una oportunidad para grabar junto con el intérprete de “Fireball” y actualmente comparten los créditos en dos sencillos, siendo el más reciente “Te quiero baby”. Previamente grabaron “Súbelo” en colaboración con Static & Ben El.

“Nos conocimos de pasada, porque a uno de los escritores y productores con los que estaba trabajando hace varios años, siempre le decía, ‘Me tienes que presentar a Pitbull, porque quiero hacer una canción con él’, y eso para aquel momento eran sueños cuesta arriba, porque yo estaba todavía empezando”, contó la ponceña del origen de la combinación artística que la audiencia podrá disfrutar en la próxima entrega de los Premios Billboard el 21 de octubre.

“De todos los artistas, yo me relacionaba mucho con él por su fuerza en el escenario. Fue una relación profesional que fue creciendo casi por cuatro años, hasta que por fin me da esa oportunidad y nuestra fuerza y energía fue increíble”, detalló Frachesca Bravo Monagas, nombre natural.

“Te quiero baby” es una versión bailable del tema original del cantante italoamericano Frankie Valli, “Can’t Take My Eyes Off You” (1967).

Chesca es vista como la nueva sensación del pop urbano. Su conexión con la música comenzó desde su infancia temprana, viendo vídeos e imitando al legendario Michael Jackson.

Hace ocho años se estableció en Estados Unidos en busca de experiencias que, finalmente, se están dando para ella.

“Siempre he querido hacer toda mi carrera en Puerto Rico, pero las oportunidades se han dado en otros lugares, que es lo que no permite que vaya a Puerto Rico primero. Pero yo soy de Puerto Rico y quiero que mi gente me conozca y sepa mi historia y crezca conmigo y vaya viendo la trayectoria y lo que he podido lograr”.

Su primer sencillo lo presentó en el 2018 bajo el título “Azúcar”. Persigue un estilo rítmico, con temáticas que apelen a las vivencias de las mujeres.

“Empecé haciendo música americana, y tuve la oportunidad de participar en varios proyectos, pero como que me iba por otros caminos, y siempre me quería mantener independiente y después surgió una oportunidad que realmente cambió mi vida, que fue cuando dije, ‘Tengo que volver a mis raíces, volver a cantar la música con la que crecí, y aquí estamos’”, expuso.

Su próxima colaboración soñada sería con el artista urbano Daddy Yankee.

“Las colaboraciones para mí son muy cool; creo que cuando dos artistas se unen, lo que sale es magia, y siempre he querido colaborar con Daddy Yankee, es una persona que admiro desde que soy niña, siempre me han encantado sus canciones”, dijo.