De una canción dedicada a su esposa, ahora sale a la luz un tema dedicado a celebrar las conexiones entre los seres humanos en su mayor esplendor. Chichí Peralta se prepara para lanzar su mayor manifestación al amor con su nuevo sencillo “El cofresito”.

El cantante dominicano compartió en entrevista con Primera Hora que el número musical, anteriormente dedicado a su esposa de más de 37 años se convirtió en una pieza que busca honrar esta emoción en los momentos más difíciles.

“Yo le escribí esa canción, pero en medio de la canción ya construida y todo le pido autorización a ella para tocar algo que a nosotros nos está afectando al igual que muchas familias: el Alzheimer”, sostuvo el intérprete de éxitos como “Procura” y “La ciguapa” al revelar que el transtorno mental que impacta lentamente la memoria y la capacidad de pensar tocó la vida de su tío, quien ya falleció, al igual que su madre, quien indicó que se encuentra “en una etapa avanzada”.

El cantante se encuentra apoyando organizaciones que ayuden a pacientes con Alzheimer y sus familiares a través de su música. ( Suministrada )

“Entendí que el amor hay que celebrarlo abiertamente, tú amas a tu pareja, a tus hijos, tus hermanos, tu tío, tu mamá y tu papá, pero el amor que hay que tener para cuidar a una persona que está sufriendo de eso, sin saber, sin querer y sin pedirlo, tiene que ser sumamente inmenso”, compartió el quisqueyano, quien anhela que “El cofresito”, que formará parte de los 14 canciones de su séptimo álbum titulado “Endorfina”, sea un “granito de arena” para aquellas personas que viven este desafío cada día.

“No es que ella te quiera brindar 250 veces café, es que ella te lo dijo y se le olvidó, pero ella todavía lo hace con amor. Y a veces hay personas que cuando no entienden que eso pasa se alteran, le dicen ‘oye, pero ya me lo dijiste’. Tienen que entender con amor, ese amor grande, de tratar de entregarle ese amor de la misma forma que se lo entregó a nosotros”, compartió el también compositor, quien adelantó que continúa en los preparativos para apoyar entidades que atiendan esta población desde su natal República Dominicana.

El también integrante de Son Familia destacó que, aún con el suceso sombrio que vive junto a sus seres queridos, “El cofresito” comoquiera busca festejar la vida al son de la música tropical por la que se ha destacado por más de 25 años.

“Hay que ir entiendo todo esto desde principio para prepararse para lo que viene. Ojalá, que es la intención de este trabajo, podamos celebrar en el camino su maravillosa vida, su aguerrida vida, para podernos echar adelante. Por eso la canción comienza con un ‘mood’ solemne, pero la misma termina en una salsa. Así es como debe de ser”, apuntaló la voz de “El meneito”, canción que cuenta con más de seis millones de vistas en YouTube.

“El cofresito” estará disponible en todas las plataformas de “streaming” este viernes.