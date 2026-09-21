La cantante y actriz Choco Orta está brincando en un solo pie por la felicidad que le causa la oportunidad que se le ha presentado de protagonizar el musical “Buena Vista Social Club”, que sube a escena el viernes, 23 octubre a las 7:30 p.m. y repite el sábado 24 a las 7:00 p.m., y el domingo 25 a las 4:00 de a tarde, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Otras dos funciones están pautadas para el sábado, 31 de octubre a las 3:00 p.m., y el domingo 1ro de noviembre a las 2:00 de la tarde.

Virgen Milagros Orta Rodríguez personificará a la legendaria cantante cubana Omara Portuondo, a quien ha dicho en repetidas ocasiones que admira mucho.

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“Me siento feliz. Estoy muy enfocada y comprometida con este proceso. Interpretar a Omara Portuondo representa una gran responsabilidad artística, porque estamos hablando de una figura fundamental de la música cubana. Estoy trabajando su esencia, su manera de interpretar y la dimensión humana del personaje con mucho respeto”, manifestó con evidente orgullo la llamada “Reina del Sabor”.

El elenco del musical destaca por contar con prmeras figuras de la actuación, muchas de las que además su distinguen como cantantes. ( Always Midnight Studio )

La veterana sonera expresó además su satisfacción por el respaldo que ha tenido la pieza teatral por parte del público, que ha llevado a abrir nuevas funciones.

“Eso me parece muy significativo, que antes del estreno ya exista ese respaldo. Demuestra el interés que ha despertado la producción. El público está respondiendo y eso siempre es una gran motivación para quienes estamos sobre el escenario”, expresó.

El musical inspirado en el club social y de baile que existió en el barrio de Marianao en La Habana durante los años 40 y 50 y donde se reunían los músicos de la época, cuenta también con las actuaciones de Michael Stuart, en el papel de Ibrahim; Ernesto Concepción, como Compay; Modesto Lacén dará vida a Juan de Marcos; René Monclova será Rubén y Luis Sanz encarnará el papel de Fliades.

El elenco principal también incluye a Cherry Torres (Omara en su juventud), Jasond Calderón (Ibrahim de joven) Luis Obed (Compay de joven), Carlos García (Rubén de joven) y Bri “La Pelúa” (Haydee de joven).

Con la agenda llena

Otro motivo que tiene muy entusiasmada a Choco es su participación en el próximo Especial de Navidad del Banco Popular de Puerto Rico, “Reflejos de mi país”, con el cual se celebran 34 años de transmisión ininterrumpida de esta tradición.

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“Para mí es una participación muy especial. Esta será mi cuarta participación en el especial del Banco Popular, un proyecto que forma parte de la memoria musical y cultural de Puerto Rico. Me honra muchísimo volver a formar parte de una producción de tanta tradición y alcance”, sostuvo la cantante antes de revelar detalles de otro de los motivos que la tienen tan entusiasmada: la develación de un mural en su honor en Colombia.

“Es una gran oportunidad de extensión internacional y de continuar llevando mi música y mi trayectoria a otros escenarios. Ese mural forma parte de la estrategia +VIDA OBRERO, una alianza entre la EDRU, la Fundación Pintuco y la Fundación Santo Domingo, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali. La iniciativa busca fortalecer la ruta del complejo musical y dancístico de la salsa en el Barrio Obrero. Los artistas fueron seleccionados mediante una convocatoria realizada en mayo y contratados directamente por el proyecto +VIDA OBRERO. El artista responsable de mi mural, Juan David Lápiz, desarrolló toda la propuesta gráfica: los bocetos, la selección de la fotografía y la ejecución de la obra”, abundó.

Los reconocimientos e invitaciones para participar de distintos eventos musicales fuera de Puerto Rico no se detienen para Choco Orta, ya que una vez finalice sus compromisos en la Isla partirá hacia Acalpulcio, México, para participar en el Congreso de la Salsa.

“Esto representa una gran oportunidad de continuar llevando mi música y mi trayectoria a otros escenarios. Se celebrará del 26 al 29 de noviembre y mi participación será el sábado 28, lo que la hace todavía más especial para mí, porque ese día es mi cumpleaños. Poder celebrar un nuevo año de vida haciendo lo que amo, cantando y representando a Puerto Rico fuera del país tiene un significado muy particular”, sostuvo.

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¿Cómo puedes cumplir con tantos compromisos dentro y fuera de la Isla?

”Con disciplina, organización y mucho amor por mi profesión. Llevo casi cuatro décadas trabajando y todavía siento una gran energía creativa. Trato de cuidar mi preparación, mi agenda y mi responsabilidad con cada compromiso. Para mí cada proyecto merece el mismo respeto”.

¿Cuál ha sido tu filosofia de vida para combatir el discrimen, por haber incursionado en un género dominado históricamente por hombres, por ser mujer y negra?

“Mi filosofía ha sido perseverar y no permitir que otros definan mis límites. He tenido que abrirme camino en una industria difícil, en un género históricamente dominado por hombres y enfrentando además prejuicios raciales y de género. Mi respuesta siempre ha sido el trabajo, la disciplina, la preparación y mantenerme firme en quién soy como artista. No he permitido que esas barreras determinen hasta dónde puedo llegar”.

¿Algún sueño por realizar?

“Tengo muchos sueños todavía. Uno de ellos es ganar un Grammy. También quiero continuar ampliando mi presencia internacional, desarrollar nuevos proyectos musicales y cumplir otro sueño importante: protagonizar una película. Siento que después de tantos años de carrera todavía tengo mucho que hacer, mucho que cantar y mucho que conquistar”, concluyó.