De pequeño, siempre admiró y deseó convertirse en uno de los grandes del reguetón, es de Peñuelas, Puerto Rico y su nombre de pila es Christian Andrés Pérez Alvarado. Actualmente, es conocido en el género urbano como Chris Andrew, quien hoy de la mano de su disquera La Base Music Group, ve materializado su sueño con el estreno de su primera producción musical oficial, su nuevo EP llamado, “Ocho”.

El EP le regalará al público ocho temas inéditos que representarán y podrán en perspectiva la energía y versatilidad que Chris Andrew busca demostrar en su faceta dentro de la nueva generación del reguetón. La producción está disponible a través de todas las plataformas digitales.

Chris Andrew dio como nombre oficial a su nuevo EP Ocho por el significado que tiene este número para él. El ocho, además de ser su número favorito, en su forma numérica escrita es simbólico al infinito. Esto, según el exponente “representa poder en todos los aspectos importantes de la vida, desde lo material, hasta lo espiritual”. Además, Andrew quiere metafóricamente representar que su legado musical perdurará por siempre.

“Estoy feliz de poder estar haciendo lo que amo, seguir creciendo y aprendiendo. Desde pequeño, este siempre fue mi sueño y ver como poco a poco nos vamos acercando a lo que queremos es increíble. Estoy consciente que es cuestión de tiempo y de trabajo duro, pero estoy bien agradecido con lo que hemos ido creando y logrando hasta hoy. Ha sido un camino lleno de altas y bajas, pero he podido aprender mucho y esto, fue lo que quise representar en Ocho. Todo lo que me ha pasado ha sido de grandes aprendizajes, hasta el punto de estar listo para crear y desarrollar lo que es mi proyecto más importante hasta el momento. Siento que Ocho me representa y que esta será la primera vez que la gente podrá escuchar y entender 100% cuál es el estilo y la propuesta de Chris Andrew”, contó mediante comunicado de prensa el también compositor.

Andrew comenzó su carrera de manera independiente componiendo e interpretando sus propios temas, hasta lograr la oportunidad de convertirse en la nueva apuesta del sello discográfico La Base. Además, apadrinado por la leyenda del reguetón, Wisin, ha logrado importantes colaboraciones dentro del género con exponentes como Rauw Alejandro, Ozuna y el propio Wisin.

Recientemente, estrenó el tema 24/7, una explosiva colaboración con Chesca que se mantiene trending en las plataformas digitales y que cuenta con más de 245 mil views en YouTube. Está actualmente nominado en la categoría Mejor Artista Región Norte en los Premios Heat de República Dominicana.