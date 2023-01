El valor del esfuerzo para encaminarse a ganar un sitial en el mundo de la música lo conoce de primera mano desde que decidió lanzarse a trabajar por su meta a nivel profesional. Noches con pocas horas de sueño, dormir en su auto al no contar con un hospedaje y comprar una membresía en un gimnasio para tener dónde bañarse forman parte de las páginas que hablan de la dedicación de Chris Palace en su convencimiento de luchar por sus aspiraciones artísticas.

“Pasé por muchas cosas difíciles”, confesó pensativo en entrevista telefónica el exponente urbano nacido en Maryland, de madre salvadoreña y padre colombiano. Su anhelo lo llevó a mudarse a Miami, Florida, donde reside.

PUBLICIDAD

“Me fui con unos ahorros, $600. Me quedaba en un garaje. A veces no había dinero para comer. Tenía que hacer que $5 me duraran toda la semana y es superdifícil”, narró el intérprete sobre las vivencias que comparte con frecuencia en su interés de motivar.

“Había puntos en que yo decía ‘esto es difícil, la cosa de la música’… Es que, si tú no te enfocas 100%, es superdifícil. Pero yo cuando tengo un plan, es ese plan. Es todo o nada”.

Eventualmente, conoció a alguien que compartía intereses en la música. “Nos convertimos en buenos amigos y ofrece quedarme en su casa, y me quedo ahí viviendo con él como dos meses, durmiendo en el sofá. Conseguí un trabajo, ahorré y alquilé un cuarto en casa de una señora, y ahí tenía un techo dónde llegar”.

Las horas de desvelo se unieron al proceso de crear su música. “Yo trabajaba mucho. Salía del trabajo (en una tienda) directo al estudio y a veces solo dormía como de tres a cuatro horas en los siete días de la semana. Perdía mucho tiempo de sueño tratando de llegar a donde estoy”, recordó el intérprete de 21 años.

Esa realidad lo motivó a nombrar su primer EP Insomnia, que lanzó este año con ritmos urbanos. El interés de impresionar en solitario lo hizo no contar con colaboraciones en la producción discográfica de seis temas.

“Tomé la decisión de no tener a nadie, porque quería que la gente se enfocara en mí, que vieran todo el tiempo el flow que yo puedo montar y que el enfoque fuera yo. Quiero que la gente me conozca por mi música, no porque ‘él tiene una canción con tal artista’ ”, afirmó Christian Palacios Arévalo, firmado bajo el sello discográfico Los Sensei, y quien cuenta con el apoyo del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

PUBLICIDAD

El galardonado artista lo contactó a través de mensaje directo en las redes sociales. “Me escribe al DM: ‘¿tú estás firmado?, cuéntame de ti’. Le conté y gracias a Dios, en junio pasado fue que me presentaron la oferta y firmé. El grupo es mi familia. Me siento como hermanos. Me siento bien contento con ellos”.

Rauw Alejandro lo acompaña como “extra” en el vídeo musical de Adelantah. “Es uno de los primeros videos que hicimos así de grande. Nunca había hecho algo así. Fue un poco estresante, pero me encantó el proceso”, dijo refiriéndose a la dinámica de repetir tomas.

“Es un tema supersensual. Estoy hablando de una shorty (chica) que deseo, pero hace tiempo no se dieron las cosas, como que ‘ahora si tú quieres, cuando quieras, estoy disponible para ti’ ”, explicó sobre el tema del EP que incluye el trap Doce.

Aunque en la niñez aprendió a tocar el violín y, eventualmente, un poco de piano, en su adolescencia fue que se despertó el llamado a explorar la faceta musical. A sus 17 vino a Puerto Rico para participar de un campamento musical y se quedó un tiempo adicional.

“Le tengo mucho cariño a Puerto Rico, porque me enseñó muchas cosas, la sazón de allá”.

Dedicarse a componer representa mucho más que entretener con sus creaciones. “Con la música me puedo expresar. Yo no soy muy bueno expresando mis sentimientos, pero creo que con la música puedo expresarme full. Es lo más bello para mí del proceso, escribirla, producirla”.