Christian Alicea está más que listo para demostrar su esencia como músico con “Yo”, su primer álbum donde honra la cultura boricua y lleva a sus seguidores a celebrar la vida en grande al ritmo de la “salsa urbana”.

En entrevista con Primera Hora, el cantante expresó que su más reciente proyecto -que cuenta con 15 temas donde explora sonidos tradicionales de la salsa y bachata con elementos singulares del reguetón- es un reencuentro con su niñez, época en que la música de su padre José Bosque, líder de la agrupación Makein, y su hermano Josué Bosque, entonces integrante del conjunto de música tropical Zone D’ Tambora, fueron claves para su desarrollo individual.

“Busco cambiar ese formato que todo el mundo ve como clásico para que se vea que hay algo que está pasando, hay algo nuevo aquí, hay algo reestructurándose", expresó Christian Alicea, al expresar su deseo de llevar a la juventud a conectar y explorar con el género de la salsa. ( Alexis Cedeño )

“Gracias a ellos y ese pensamiento de que, si nos vamos por ahí es lo más fácil porque eso es con lo que me identifico, eso es lo que llevo en mis venas, pues hagámoslo. Yo sé que mi familia se va a sentir orgullosa, y por ellos es que se siguen abriendo más puertas”, expresó.

Christian comenzó su trayectoria musical en 2017, cuando decidió explorar el mundo del reguetón mientras se dedicaba a la creación de contenido en redes sociales.

No obstante, los productores Urales “Dj Buddha” Vargas, Eliot “El Mago D. Oz” Feliciano y el equipo de JackNine Films, que comenzaron a colaborar con el artista en 2021, llevaron que este reconociera que la salsa era, es y siempre será su género luego que le expusieran un video que él mismo publicó en sus redes sociales.

“Mi equipo me conocía más que a mí mismo. Ellos mismos me dijeron: ‘Papi, ¿qué tú haces ahí? Este eres tú, vamos pa’ encima’”, puntualizó el entonces bombero, al hacer referencia a un video donde aparece tocando unas congas al son de la salsa.

Tras su llegada a la escena tropical, Alicea ha empezado a hacer ruido con su sencillo “Cobarde”, que ahora forma parte de su álbum debut.

“Cobarde” ha agrupado sobre 2 millones de vistas en YouTube, ha permanecido en el Top 20 en la lista Tropical Airplay de Billboard por 23 semanas consecutivas y alcanzó la primera posición en países como República Dominicana y Colombia.

Incluso, el tema tuvo un giro con “Cobarde Remix”, que cuenta con la participación del reguetonero boricua J Álvarez. El sencillo también ha obtenido sobre 1.2 millones de vistas en la gigante de streaming de Google.

Con otras canciones, como “Aroma”, escrita por Alicea en unión al productor D-One, “Sube tela” y “Vuelve”, el sonero busca conectar con la juventud boricua y permitir que esta audiencia “se identifique con la salsa de la misma manera que se identifican con otros géneros”.

“Busco cambiar ese formato que todo el mundo ve como clásico para que se vea que hay algo que está pasando, hay algo nuevo aquí, hay algo reestructurándose. Quiero que se vea que hay un nuevo sonido que estamos llevando, claro está, respetando la salsa, pero donde los chamaquitos digan: ‘¡Caramba! Esto me gusta’”, expuso el cantante.

“Sabemos que ‘Yo’ es tu carta de presentación ante el público, ¿pero hay algunas de estas canciones que muestre al Christian Alicea más íntimo?”, preguntamos.

El exponente tropical respondió que uno de los temas que tocó más su fibra emocional fue “Bendición a Mame y Pape”, producción que cuenta con las voces de su padre José y su madre, Victoria Alicea Molina, dándole consuelo a su querido hijo en tiempos llenos de coraje.

“Escribí esa canción con esas ganas de decir que estamos aquí, de decir que cuento con las dos personas que amo más en esta vida”, expresó Alicea, al tiempo que expuso que dicha canción es la única donde el cantante utiliza palabras más explícitas.

“Nosotros, como cultura, como boricuas que somos, cuando hay coraje, decimos lo que decimos y expresamos lo que queremos expresar sin miedo a qué”, manifestó sobre el tema que catalogó como “el más especial”.

Puesto pa’ lo que sea

Entretanto, Christian manifestó que, tras el lanzamiento de “Yo”, se encuentra más que dispuesto a seguir explorando la fusión con otros géneros musicales, un fenómeno que se ha visto en los pasados meses levantarse por artistas de renombre como el bachatero Romeo Santos, que hace meses colaboró con la cantante española Rosalía para “El Pañuelo, y el reguetonero boricua Bad Bunny, quien sorprendió a sus fans al colaborar con la banda regional Grupo Frontera con el tema “un X100to”.

“Yo creo que lo que quizás una de las cosas que quisimos como proyecto, como Christian Alicea, era que se haga música. Sí es un género, pero a la larga, cuando tengamos la dicha de seguir expandiendo, haciendo música en vivo. Si de la nada, yo quiero hacer un ‘reggae’, si de la nada quiero hacer un reguetón, lo hago; si quiero hacer una bachata, que está también incluida ahí en mi álbum, dejando saber que puedo hacerlo, que crecí con esto. Y si tengo la dicha de hacerlo, ¿por qué no?”, manifestó.

El sonero dijo estar puesto a explorar la fusión de la salsa con un reguetón de exponentes como Myke Towers, un merengazo de Elvis Crespo, o hasta un rock de Maná.

“Hoy día la música es mucho más libre, en cuestión de que tú, siendo artista, quieres simplemente crear, no encajonarte, no estar en una caja que no pueda permitirte querer hacer tantas cosas. Si se me da el chance, lo hago”, manifestó.