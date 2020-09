Sabe que no le conviene, pero prefiere continuar intentando.

El cantante Christian Daniel manifiesta a través de su nuevo sencillo, Mala, la desventura de una relación en la que no es correspondido como anhela, experiencia que entiende que suele ser común en asuntos del amor.

“Todos en la vida hemos tenido a una persona que sabemos que no nos conviene, pero nos gusta tanto que estamos dispuestos a buscarnos el problema, a poner la mano en el fuego aun sabiendo que nos vamos a quemar”, manifestó el cantante, quien divide su residencia entre Puerto Rico y Miami (Florida). “Eso es lo que narra la canción, es esta chica que te seduce, que te busca, que juega contigo, tú estás enamorado de ella pero tú sabes que ella no está enamorada de ti. Estás tan enchula’o y te gusta tanto que estás dispuesto a correrte el riesgo”, explicó sobre la canción, que estrena hoy en las plataformas digitales de música.

El intérprete confesó que en su adolescencia vivió una experiencia que lo encaró con la realidad de no ser amado como anhelaba.

“Fue cuando tenía 16 años”, recordó. “Cuando uno es más joven se enfoca más en lo físico que lo intelectual, y muchas veces nos metemos con la persona que no es la adecuada”, dijo. “Pero aprendí mi lección. No creo que me vuelva a pasar”.

Sin embargo, consciente de que este tipo de experiencia se puede vivir a cualquier edad, el artista reflexionó sobre la importancia de aprender a decir adiós.

“Va a llegar el momento en que vas a salir corriendo de esa relación, así que mejor temprano que tarde. Lo único que no se recupera en la vida es el tiempo. Todo tiene su momento y hay veces en que hay que tener el coraje, la valentía y ponerse los pantalones bien puestos en su sitio para salir de donde no somos correspondidos de la manera correcta”, expresó con énfasis.

El vídeo musical del sencillo, que fusiona los ritmos del dancehall urbano con el pop, se grabó en su residencia, ubicada en una finca con vista al lago Carraízo.

“Por la pandemia no podemos estar en muchos sitios, así que aprovechamos para grabar el video acá”, dijo sobre el trabajo cuya dirección estuvo a cargo de Sebastián Pérez. “Presenta un juego seductor con esta mujer bonita, sensual, a la que le estoy cantando y al mismo tiempo, que me está haciendo daño, pero estoy tan enchula’o que dejo que haga lo que quiera conmigo”.

De vuelta a la soltería

El cantautor reveló que hace varios meses terminó su relación con Rebeca Valentín, quien concursó en Miss Universe Puerto Rico el año pasado por el pueblo de Dorado.

“Rebeca es una mujer espectacular. Es una mujer con un corazón hermoso, y una mujer de la que siempre voy a estar agradecido de la vida porque estuvo seis años a mi lado y eso vale mucho”, dijo. “Creo que llega un momento en que a veces las relaciones se estancan y uno decide que es mejor cada quien seguir con su camino”, confesó. “Pero estoy bien. Siempre he dicho que todas las personas que han pasado por mi vida han sido bendiciones, personas a las que le he dedicado tiempo y amado con todo el corazón, y este momento me encuentro soltero y tranquilo, enfocado en mi carrera y no pierdo las expectativas de que haya por ahí una persona para el resto de mi vida”.

De momento, Christian Daniel reitera que sus energías están puestas en promover su nuevo tema, primer sencillo del álbum que tenía previsto estrenar hace unos meses, pero por la crisis de salud por COVID-19 su lanzamiento se vislumbra para abril o mayo del año próximo.

“Con esto de la pandemia tuve la oportunidad de hacer otro disco, o sea, que tengo dos discos, así que tengo tantos temas que no voy a parar”, manifestó con entusiasmo. “Quiero que la gente vea que Christian Daniel es un artista multifacético, que le canto al amor, pero también puedo hacer otro tipo de cosas. Estoy de coproductor, componiendo. Estoy en otras facetas dentro del disco que en el pasado no tuve”.