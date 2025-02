“Estoy viviendo la etapa más bonita”, así se encuentra el cantante Christian Pagán, quien está puesto para celebrar la vida con su lado más honesto con “Amor de 3″.

El intérprete compartió con Primera Hora que su más reciente sencillo nace luego que surgieran unas emociones espontáneas mientras grababa música nueva en el estudio, lo que lo llevó a honrar a su esposa Bileidy Hernández y su hija, Naihara Antonella en un número musical que fusiona los ritmos del pop y reggae.

“Esto fue algo que no tenía planificado, yo no tenía en mente escribir canciones que hablan de mi proceso con la paternidad”, expresó el puertorriqueño. “Yo suelo escribir de despecho, amor, sucesos de la vida, pero llegó un momento que, entre las melodías, salió ese amor y ilusión que sentía desde antes que ella naciera, y qué bueno que el equipo de trabajo respetó eso”.

PUBLICIDAD

Pagán aseguró que este nuevo número representa una continuación espiritual de “Suma de dos”, canción en la que inmortalizó sus primeros pasos en la paternindad, por lo que entendió que era inevitable seguir celebrando su día a día a través de su arte.

“Creo que hoy en día es bien importante que un artista sea honesto con sus propuestas porque es la única manera en que conectas con la gente. Y como artista de pop que me considero, he experimentado con unas cosas, unas que me han gustado y otras que no tanto, algunas que funcionaron, otras que no, y creo que lo que sí funciona es ser sincero con tu público y las vivencias que estás haciendo, y la gran bendición que tengo es que, cualquier experiencia que enfrento, lo puedo convertir en música”, indicó el primer ganador de “Idol Puerto Rico” (Wapa TV).

El humacaeño sostuvo que “Amor de 3″ formará parte de su próximo EP titulado “Secuencias”, proyecto que trabajó con los productores Carlos Molina y Ángel Segarra en la que encapsula diversas historias de vida y su deseo por reconectar con el público.

“Uno de los planes que quiero hacer este año es presentar este EP a través de shows en vivo y estamos trabajando eso, porque estamos viviendo en la era digital, pegados al Instagram, al YouTube, el Facebook, que me encantan, me los disfruto, pero es algo que, aunque nos conecta, nos ha desconectado en persona y yo como fan de la música me encanta ver a los artistas en vivo, tomarme fotos, y yo quisiera honrar ese EP de esta forma, conectar con el público que me sigue desde siempre”, sostuvo el ahora actor, quien interpretará a “Drew Coley” en el musical “Rock of Ages”, que se presentará desde finales de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Amor de 3″ se encuentra disponible en todas plataformas de “streaming”.