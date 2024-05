Un bálsamo. Su luz brillante.

Las emociones profundas afloran en el cantautor puertorriqueño Christian Pagán al hablar de su hija, Nahiara Antonela, quien nació en octubre del año pasado.

Simpática, risueña, curiosa… Son varias las cualidades de la pequeña que el intérprete enumera con orgullo. La paternidad es una de las experiencias más valiosas que abraza de su retoño, procreada en su unión con Bileidy Hernández, con quien se casó en 2017.

“Es bien bonito como padre primerizo experimentar cómo (los bebés) van cambiando a diario”, dijo con gran ilusión. “Siempre digo que cuando uno ama a sus papás, a sus hermanos, tíos, abuelos, uno va creciendo y ellos van haciendo cosas por ti y ese amor ellos se lo van ganando. Pero de repente nace esta criatura que no ha hecho nada por ti, pero tú sientes que la amas desde que te enteras (de su existencia). Es una emoción bien bonita”, expuso sobre el ser que lo inspiró a componer el sencillo “Suma de los dos”.

“Creo que esta es la canción más honesta de toda mi trayectoria. Te puedo decir (que) uno siempre pone filtro en las canciones por aquello de la fantasía o de las rimas, para que sea más comercial, pero esta fue tal cual, la canción, la letra, la producción... igual el video, que yo quería que fuera en su cuarto”.

La canción, que formará parte de su próxima producción discográfica, “Secuencias”, presenta mucho de su sentir en el proceso de la espera, así como de la llegada de la niña.

“Es un tema que nació bajo la emoción de cuando me enteré que iba a ser papá y estaba en el proceso de terminar mi EP”, compartió. “Fue casi sin planificarlo porque no fue que yo me metí al estudio y dije ‘voy a escribir un tema a mi bebé ahora que voy a ser padre’, no. Fue como que ese día, junto a mis productores era de todo lo que yo hablaba. Todo el día esa emoción del papá primerizo. Entonces, cuando me conecté de momento al estudio en Miami, que fue donde trabajé el EP, todo lo que me salía en las melodías era en base a esa vibra de paternidad, y no desde la esquina de ‘todo es bonito, el cielo es azul’, sino que yo venía pasando unos momentos medios oscuros a nivel familiar y demás, y entonces eso fue un bálsamo para mi carrera y para la musa que yo estaba buscando”.

Su esposa fue quien seleccionó el primer nombre. “Significa luz brillante. Es un nombre que apela a eso, a lo brillante, lo hermosa. Sonaba bonito. Yo quería ponerle Antonela, que mi sobrino fue quien me ayudó a escoger ese nombre, así que se llama Nahiara Antonela”.

El orgullo paterno se desborda al describirla: “Es hermosa. Tiene una personalidad bien bonita. Es bien dulce. Ahora que tiene casi sus 8 meses, cuando me ve en las mañanas se ríe. Obviamente, mi esposa, que es ‘full’ lactante, entonces está ahí apegada a ella, pero en los ‘breakecitos’ ya siento que se adapta un poquito a estar más tiempo con papá, y eso a mí me llena de mucha emoción, estar ahí en el ‘playground’ jugando en su mundo”, expresó en detalle.

“Todo le sorprende, todo le da como curiosidad, tocar, halar el pelo, como que todo eso uno se lo disfruta”, expuso.

Brindarle lo mejor en su crianza incluye inculcarle fortalezas para que sepa manejar el mundo que le tocará experimentar. “Pienso que en los tiempos que estamos viviendo es bien retante criar un hijo en muchos sentidos, que crezca con sus buenos valores, por el buen camino, que aprenda a discernir lo que es bueno, lo que es malo, y aunque no hay herramientas para encaminarla hacia donde uno quiere, sí yo tuve una base familiar, al igual que mi esposa, que nos educaron muy bien, con buenos valores”, reflexionó.

“Pienso en una base de buenos valores, donde el respeto y todo eso se fomente, y al final cuando se vea en el mundo, y crezca y encuentre su camino y vaya viendo cuál es su pasión… Estoy en una industria que es bien fuerte. Yo he visto de todo. Estuve en México, en Los Ángeles, Miami, aquí en Puerto Rico, y es una industria que es bien dura y bien difícil en todos los sentidos, pero fíjate que yo siempre resalto que los valores que me enseñaron mis papás y la fe con la que yo crecí, a pesar de encontrarme con esas cosas en el mundo, yo he sabido qué decisión tomar. Me he equivocado muchas veces, pero también es parte del proceso”, confesó el ganador de “Idol Puerto Rico” en 2011.

“Suma de los dos” representa su segundo sencillo como adelanto de lo que será su EP “Secuencias”. En abril estrenó “Por ti”. “El 7 de junio sale el próximo, que se llama ‘Pa’ brindar’. Cada cuatro semanas estamos estrenando los temas. Es un proyecto que llevo trabajándolo desde hace dos años”. Los sonidos tendrán la base pop que ha formado parte de su estilo, sin dejar de renovarse.

“Mi esencia pop sigue en este EP, pero sí fusioné con algunos ritmos no muy lejos de lo que es el pop. Por ejemplo, el próximo tema tiene un poquito de ‘vibe’ mexicano, como medio corrido. Es una historia bien contada. Hay una conexión con México por el tiempo que estuve viviendo allá. El siguiente es un poquito más pop y un poquito más ‘reggae’. Ya luego, es un poquito más balada”.

La actuación es otra de las facetas que disfruta, pero por ahora su prioridad es cantar. “Estoy enfocado en la música, este año. Pero ya para el próximo año, gracias a Dios, me apareció un ‘casting’ para un musical del que hablaré próximamente”, reveló con entusiasmo quien formó parte del reparto de la serie musical “Guerra de ídolos” (Netflix). “Nunca me cierro a los ‘castings’. Siempre se agradece. Pero este año traté de estar enfocado en defender estas canciones que he trabajado con emoción y tiempo”.