Lo difícil que puede resultar olvidar a quien amas es el motivo de inspiración en el sencillo del cantante Christian Pagán, quien plasma en su voz la frustración del intento.

“Creo que todos en algún momento u otro hemos pasado por un momento de despecho”, reflexionó el cantante al abordar la temática de Na’ sin ti. “Yo lo he pasado más de una vez”, confesó el también ganador del reality show Idol Puerto Rico en 2011.

La letra relata la angustia de quien sufre por la pérdida amorosa. “Narra una historia desde el punto de vista medio nostálgico. Es la historia de alguien que sale al ‘jangueo’ y a veces tú piensas que ya lo sanaste todo”, relató. “Pero cuando llegas al silencio de tu cuarto, dices ‘nada de esto me llena, ni los placeres, ni las bebidas ni el jangueo. Yo no me puedo olvidar de esta muchacha. Soy nada sin ella’, y ahí es que entra Na’ sin ti, en ese momento de soledad, que te da con pensar ‘¿estará ella pensando en mí?, ¿le texteo?’, y se me daña la noche. Entonces refleja ese momento nostálgico, con frustración”.

Al hacer referencia a sus vivencias, compartió que ha aprendido que “el tiempo todo lo cura. A veces uno grita, patalea, y a veces es el destino diciéndote ‘mira, brother, ya pasa la página’”.

El vídeo musical, bajo la dirección de Kevin Quiles, presenta una trama bastante fiel a la pesadumbre que presenta el sencillo, que destaca toques urbanos y electrónicos. “Le cuento un poco al productor del vídeo de lo que trata la historia, que yo lo veo así como pasando etapas de las relaciones, bonitos momentos, más oscuros, de discusión”, mencionó. “Me encantó. Salí muy complacido. Refleja la nostalgia, esa desesperación. Me encantan los vídeos que puedas actuar porque me permiten otra cosa y salir de mi zona de confort”.

Este interés despertó de su experiencia actoral en la telenovela Guerra de ídolos, que se filmó en 2016 y 2017.

“Estuve radicado en México seis meses haciendo ese proyecto”, dijo sobre la oportunidad. “Es una serie que trata sobre la industria musical. En el caso de mi personaje, es un poco más oscuro, viene de la calle, donde su única escapatoria es hacer música, pero lo persigue su historia, que él trata de dejar para dedicarse a la música, y se le complica”, detalló con relación al perfil de “Christian”, que aunque tiene su mismo nombre, aclaró que no fue inspirado en su vida.

Para el proyecto, vivió en Ciudad México. “Me encantó el proceso. Tuve la oportunidad de compartir con Pedro Capó, Luis Figueroa, que también son colegas boricuas. Ellos también salen en la serie”, valoró el cantante, quien hace dos años reside en Miami, Florida, junto a su esposa Bileidy Hernández, para quien tiene palabras de elogio.

“Ha sido sin duda alguna una pieza pilar en lo que hago y sabe entender”, resaltó con orgullo. “Es bonito contar con una pareja que cree en ti, que te ame, que te apoya en los momentos en que se apagan las luces, que estás en tu casa, que no sabes qué vas a hacer con el proyecto, que te cerraron la puerta, y es bonito contar con una persona que te da ese apoyo”.