Chucho Avellanet revalidó el domingo en su regreso a Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas como uno de los más grandes cantantes que ha dado Puerto Rico. Y es que a sus 84 años de edad conserva una potente y melodiosa voz, razón por la cual recibió varias ovaciones del público que se dio cita a su concierto “Jamás te olvidaré”.

Los motores comenzaron a calentarse a las 4:30 de la tarde con un “medley” de música instrumental con éxitos del veterano cantante a cargo de una banda de seis músicos dirigidos por Martín Nieves.

Minutos después, Chucho subió al escenario vestido de traje negro y antes de interpretar su primera canción, “Love Story”, recibió la aprobación de un eufórico público que comenzó a aplaudirlo.

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“Buenas noches. Este lugar se ha convertido en mi residencia porque siempre pido que me inviten a cantar y qué alegría que hoy esté cumpliendo cuatro años de aniversario. Un aplauzo por eso”, solicitó a la concurrida audiencia.

Chucho continuó su presentación, que se extendió por dos horas, con sus reconocidos temas “Siempre se hiere”, “Abeja reina”, “Que mal amada estás”, “Esta noche está para boleros” y “Acompañame”, canciones de las más aplaudidas.

“Ahora les voy a cantar una canción que ustedes deben conocer porque está en todos los karaokes”, expresó antes de vocalizar “El sol no regresa”, éxito de la española Natalia Jiménez, complaciendo a sus fans más jóvenes presentes en el lugar.

El veteramo cantante aprovechó la cercanía de la celebración del Día de los Padres, el próximo domingo 21 de junio, para homenajear a los padres con el emotivo número “Carta a mi viejo”, de Alberto Cortez. Una vez finalizó el tema dio rienda suelta a su sentido del humor y utilizando como música de fondo el tema “Vivir mi vida” de Marc Anthony, contó una serie de chistes que arrancaron carcajadas y aplausos del público.

Continuando con la misma línea se dedicó a sí mismo el tema “La bikina”, que interpretó con arreglos más movidos que le permitió echar unos pasos de baile y demostar que todavía tiene ritmo.

Entonces llegó el momento en el que el vocalista mayagüezano rindió homenaje musical a reconocidas figuras del mundo de la canción.

“A parte de nosotros, los integrantes del movimiento de la Nueva Ola, en países suramericanos y por Europa surgieron grandes cantantes que vinieron a la lsla y enamoraron con su música a las muchachas. Quiero rendirle tributo a esa figuras de esos tiempo”, manifestó y a renglon seguido interpretó “Hoy corté una flor” de Leonardo Favio, seguido de “Una muchacha y una guitarra”, éxito de Sandro; “Voy a perder la cabeza por tu amor” de José Luis Rodríguez.

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“A este próximo no le dio tiempo de venir aquí, pero lo recordamos”, dijo en referencia al cantante español Nino Bravo, de quien interpretó “Un beso y una flor”.

Continuó con “Mi gran noche”, de Raphael.

“Ahora voy a cantar una cancion que me da envidia y me pregunto por qué no la encontré primero que José José. Con mucho respeto a este señor”, dijo entre sonrisas antes de interpretar “Lo que un día fue no será“, cuya magistral interpretación le mereció una ovación del público. ”Es mi favorito, sé muchas historias de su vida que él me contó“, agregó.

También interpretó un “medley” de sus propios éxitos, entre los que incluyó ”Magía blanca” y “Se acabo”, dos de las canciones más aplaudidas.

Su versatilidad musical le permitió hacer uso de la improvisación para presentar a colegas artistas presentes, como la actriz Ivonne Coll, Luisito Vigoreaux e Ita Medina, y a su cuñado, el exgobernador Alejandro García Padilla. También presentó uno por uno a sus músicos.

Chucho Avellanet se despidió del público utilizando como falsa salida su gran éxito “Jamás te olvidaré”, que cantó acompañado del público que lo ovacionó de pie. A pedido de sus fans regresó para cantar un tema más.

“Es una estrategia que utilicé para que me pidieran otra canción, que aunque no me la pidieran como quiera se las iba a cantar”, dijo con humor y a renglón seguido cantó “El sueño imposible”, del compositor de teatro estadounidense Mitch Leigh.