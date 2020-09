De escarbar y elucubrar por largas horas dentro del infinito mundo de la Internet, Circo descubrió a la banda argentina Conociendo Rusia, y como se dan los amores a primera vista, se dio una conexión musical que hoy se traduce en el sencillo “Se abre el cielo”.

El bagaje musical “ancestral” de Mateo Sujatovich y su banda cautivó al cantautor Fofé Abreu, y a sus compañeros de grupo, David Pérez, Egui Santiago y Orlando Méndez. “Sentimos un click”, dijo Fofé, y lo que siguió fue hacer el contacto para invitarlo a sumarse al tema que estrenan.

“Cuando nos pusimos a escuchar su música, encontramos que había una gran afinidad musical y el bagaje que él tiene, también viene músicos muy reconocidos en Argentina... Nos fascinó mucho ese primer trabajo discográfico de él, esa canción que se llama ‘Cabildo y juramento’ y notamos que teníamos una superafinidad”, detalló el extravagante vocalista desde un balcón con vista al mar de la costa isabelina.

“Le enviamos el tema y a él inmediatamente le fascinó, le gustó muchísimo la canción, y rápido se apuntó a colaborar con nosotros”, sostuvo.

Sujatovich, por su parte, quedó conectado con la canción al sentirla muy cerca del rock nacional argentino.

“'Se abre el cielo' tiene una introducción que me pareció muy linda, que también comparte algo del rock nacional argentino con una melodía que me hizo recordar mucho a Charly García; me sentí parte en el instante de escuchar la canción”, declaró el músico sudamericano.

Esta es un letra de liberación de un amor agonizante, según descrito por el propio Fofé, que bien puede servir de inspiración para quienes necesitan soltar o desprenderse de apegos tóxicos. Musicalmente es un contraste entre el lenguaje del rock alternativo de Circo mezclado con el patrón rítmico de la bomba Yubá, y el estilo también de base rockera de Conociendo Rusia.

“Fue cómo mezclar algo que quizás no es tan lógico, porque cómo mezclas una canción romántica, dramática, como si fuera de un cantautor de los 70 con los Cepeda, con un ritmo de Yubá. Fue un ejercicio de esa índole y por ahí fue que empezamos a experimentar”, abundó el baterista David Pérez.

Fofé siempre escribe desde su lugar, desde lo que vive, observa y siente, y esta vez su idea iba por esos amores que absorben y cuando se logra desligarse de ellos, se da un renacer. Pero reconoce también que las canciones toman vida propia entre quienes las escuchan y si así aporta a que alguien logre salir de una relación violenta, entonces hay otra satisfacción.

El tema es parte de las nuevas canciones que está trabajando Circo durante este tiempo de pandemia, en el que además presentaron el álbum “Adiós Hola” después de una ausencia de los escenarios.

“Era un trabajo que mucha gente estaba esperando y creo que en esta época de pandemia, cayó como aguja al dedo. Ha sido un trabajo musical bien recibido por el público. Extrañando no poder salir a tocar y presentarlo en vivo en los diferentes festivales internacionales, pero eso no le quita que haya tenido una buena recepción”, compartió el vocalista.