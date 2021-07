El intérprete urbano puertorriqueño Clio promueve hoy el lanzamiento de su nuevo sencillo Cero novio. Con el nuevo tema, ya disponible a través de las principales plataformas de música digital, además de invitar a bailar, el artista se une al llamado contra la violencia doméstica.

“Cero novio, es una canción que trata sobre esta chica que no necesita de ningún hombre para ser feliz, para hacer lo que ella quiera. No depende de un hombre en ningún aspecto”, expresó por escrito Clio.

El vídeo musical, que también estrenó hoy, se filmó en Miami, Florida bajo la dirección de Marcel Faez Díaz, de la reconocida casa productora Jungl Films. Al final del clip se muestra un mensaje sobre la importancia de buscar ayuda para romper con el ciclo de maltrato en una relación de pareja.

PUBLICIDAD

“Quiero promover mensajes en contra de la violencia hacia la mujer. Me interesa llevar letras dirigidas a empoderarlas. Recordarles que tú puedes recuperarte de este patrón que te hace daño. Puedes seguir adelante. Busca ayuda. No estás sola”, afirmó el también padre de una hija de 4 años. “Es un problema social que me afecta mucho porque soy papá de una niña y no quiero ni imaginar que alguien pueda venir a hacerle daño”, añadió el artista, quien apoya la campaña #Niunamasniunamenos para crear conciencia sobre la violencia de género.

Sobre Clio

Christian Rodríguez Rodríguez, conocido en la industria de la música como Clio, nació el 12 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico.

Además de darse a conocer como intérprete urbano, también se destaca como compositor. Como parte de sus conocimientos musicales, aprendió a tocar el piano.

Comenzó a descubrir su interés en la música a una edad temprana. Alrededor de los 9 años participó de varios eventos culturales de “Las caras lindas”, realizados por la Fundación Ismael Rivera en homenaje al fallecido salsero, “El Sonero Mayor”, quien ha representado una de las influencias musicales de Clio. “Cantaba las canciones de Ismael Rivera, pero en reguetón. En una ocasión Tony Croatto me vio y me invitó a formar parte de varias presentaciones del grupo Haciendo Punto en Otro Son, incluso en el Centro de Bellas Artes de Santurce, cuando incluían invitados como parte del repertorio. Cuando conocí más de cerca ese mundo artístico, me di cuenta de que quería dedicarme a la música”, expresó.

PUBLICIDAD

Su interés lo llevó a continuar fortaleciendo sus habilidades, por lo que ya en la adolescencia comenzó a concentrarse en componer, además de cantar.

Dentro de su interés por sobresalir, se unió a dúo con el colega del género Jay Metz por un corto tiempo, hasta que decidió enfocarse en su carrera como solista. De esta manera, logró trabajar en colaboraciones con veteranos del género como Alexio “La Bestia” (Me voy pa’la calle), Franco “El Gorila” (Prende) y Polaco (Muero millonario).

Su versatilidad en el género urbano también lo ha llevado a mostrar sus habilidades en el estilo “freestyle”.

En la actualidad, Clio está firmado por la casa disquera independiente 65 Music.

Dentro de los mensajes que promueven sus temas, además de invitar al baile y hablar del amor y el desamor, el también padre soltero de una niña de cuatro años interesa llevar letras que hablen del empoderamiento de la mujer y la autovalía.