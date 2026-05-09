Dicen que el puertorriqueño está como el arroz blanco, donde quiera estamos.

Juan Cosme es prueba de eso, tras convertirse en uno de los compositores a cargo del arreglo y adaptación de letras en español del éxito “Risk It All” de la estrella Bruno Mars, que salío el pasado el jueves.

“Todavía sin palabras… solo mucho agradecimiento y alegría por esta oportunidad 🙏🏽🙏🏽🥲“, compartió el cantautor en su cuenta de Instagram, al celebrar el estreno de ”Lo arriesgo todo", que ya tiene sobre 1.9 millones de reproducciones en YouTube.

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¿Pero cómo esto pasó? Cosme, residente de la ciudad de Los Ángeles, y natural del pueblo de Guayama, compartió que la oportunidad surgió un día después que Peter Hernández, nombre de pila del artista de ascendencia puertorriqueña, lanzará su segundo sencillo del disco “The Romantic”, cuando recibió la llamada telefónica del percusionista y también compositor, Daniel Rodríguez.

Cosme resaltó que el proceso creativo consistió en una intensa sesión creativa entre estudios, escenarios y viajes: donde ambos trabajaron durante la madrugada para construir una adaptación fiel al espíritu del número original, culminando en un demo vocal enviado al equipo de Bruno Mars en tiempo récord. Días después, esta versión fue oficialmente seleccionada.

“Fue un proceso de alta presión, pero profundamente creativo. Saber que estaba trabajando en una canción de Bruno Mars en ese momento fue algo irrepetible”, expresó el boricua, en declaraciones escritas.

El guayamés afirmó que la oportunidad surgió al tiempo que se encuentra desarrollando su próximo proyecto musical, Brujo, un álbum multimedia construido a partir de música, tarot y cine, que explora temas de identidad, reinvención y regreso a los orígenes tras un periodo de crisis creativa. Este proyecto narra un arco simbólico de transformación a través de los capítulos Luna Rosa, El Músico, El Poeta, El Alquimista y El Sol, culminando en Brujo.

“Mi sueño es construir una vida donde la música sea sostenible, auténtica y libre”, compartió Cosme.

Puedes escuchar “Lo Arriesgo Todo” aquí: