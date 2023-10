Claro que recibió la bendición de su padre para hacer carrera como solista, aunque de momento no puede dedicarse de lleno a esa vuelta de cantar los ritmos autóctonos de Puerto Rico, la bomba y la plena, y llevarlos como él desea a pasear con un nuevo traje; con otro colorido y contenido por el mundo entero.

Ese es el sueño grande del joven músico, productor, compositor y cantante LuisGa Núñez Cox, cuyo padre, Gary Núñez, es el veterano fundador y director musical del afamado y venerado grupo Plena Libre, sin dudas el grupo bandera a nivel mundial de la plena puertorriqueña.

Y aunque LuisGa publicó en fechas recientes su primer sencillo como cantante solista de plena titulado Si tú piensas en mí, el cual ya hace ruido en las diversas plataformas musicales, todavía tiene compromisos por cumplir con el grupo Plena Libre, en donde hace casi una década en su cantante principial.

Graduado de la Escuela Libre de Música y exestudiante de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Nueva York, LuisGa se destaca como bajista y cantante, dos actividades que lleva a cabo hoy día con Plena Libre. Su padre es el bajista y director del grupo.

Con Plena Libre, LuisGa, de 33 años, comenzó su carrera profesional a los 16 años.

“Pues ahora mismo sigo con mis dos proyectos. Busco abrirme camino como solista, pero sigo tocando, cantando y dirigiendo a Plena Libre”, senaló LuisGa.

El joven músico lleva cuatro meses al frente de Plena Libre.

“Mi padre está con unos problemitas de salud y yo tomé la batuta”, dijo en relación al diagnóstico de cáncer que hizo público esta semana Gary Núñez y para el que la familia pidió espacio para lidiar con la situación.

“En este momento me siento muy maduro y capacitado para hacer el trabajo, tanto con Plena Libre y con mi grupo, el cual dirijo y toco el bajo, y con el que inicié mi carrera como solista. Con Plena Libre estaré hasta que mi pa’i me bote”, dijo dejando escapar una sonrisa.

En su carrera profesional como cantante con Plena Libre, LuisGa ha tenido la oportunidad de viajar por Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Todo ha sido una experiencia muy buena y me ha preparado para éste paso que estoy dando ahora. No creo, por así decirlo, que vaya a competir con Plena Libre. El grupo es una institución, tiene una gran trayectoria. Y con toda humildad digo que es el mejor grupo de plena de Puerto Rico y es referente de nuevos grupos de plena en el País. En mi caso, es una oportunidad para seguir creciendo. Plena Libre es como una guía, un camino a seguir. Con eso en mente, mi meta apunta a que debo superarme”, indicó LuisGa.

De paso, con Plena Libre en este mes de octubre, LuisGa por vez primera tocará y cantará durante dos fechas en Colombia, una importante plaza salsera a nivel internacional.

“Será la primera vez que Plena Libre se presentará en Colombia. Haremos dos conciertos, uno en Bogotá y otro en Cali. Se nos dio esa oportunidad y estamos locos por abrir caminos en ese mercado”, señaló.

El bajista afirmá que a través de Si tú piensas en mí, tema de su autoría, presenta un arreglo y contenido musical que le da nuevos colores a la plena. Ese enfoque, sostuvo, también lo quiere plasmar en la bomba.

“Crear un nuevo sonido con arreglos modernos y letras más contemporáneas y provocativas. Es decir, con los actuales elementos urbanos de la música, pero con la raíz musical que le dio vida a la bomba y la plena en su momento”, dijo.

El paso a paso de LuisGa lo tiene definido segun vaya publicando sus nuevos temas.

“La plena y la bomba, con el concepto que traigo, que al menos en América Latina se abra paso. He visto como Juan Luis Guerra lo hizo con el merenge, Rosalía canta flamenco con nueva instrumentación y arreglos; la gente sabe que el tango es de Argentina, la cumbia es de Colombia, el bossanova de Brasil. Pues la plena merece ese sitial y espacio, y esa es mi meta con mi proyecto como solista y con mi estilo. Tengo muchas ganas de hacerlo y me siento preparado. Me quiero presentar con mis vivencias, mi crianza”, sostuvo.

LuisGa tiene claro que su prioridad para ganar terreno en su carrera es cautivar a sus pares, a su generación. Otro punto que destaca es que quiere que el público sepa que la plena es para cantar, bailar y escuchar todo el año, y que no la encasillen como modalidad navideña.

“Quiero retratar mis vivencias y las de mi generación. Hay mucho interés en los jóvenes de hoy día por bailar y escuchar plena y bomba. Sería importante además que nuestros artistas actuales le den importancia a la plena, que la canten en sus presentaciones en Chile, en Argentina, en México, que pongan a toda esa gente a mirar para Puerto Rico y a nuestra música tracicional”, manifestó.